Per amore del mare: il concorso fotografico Ramoge

CONCORSO DI FOTOGRAFIA RAMOGE 2022: L’UOMO E IL MARE

C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare al concorso fotografico “RAMOGE – L’Uomo e il Mare”, un invito rivolto a tutti gli amanti del mare e della fotografia a mettere in luce il rapporto tra le attività dell’uomo e il Mediterraneo nei suoi molteplici aspetti. L’Accordo RAMOGE rappresenta uno strumento di cooperazione scientifica, tecnica e amministrativa tra i governi francese, monegasco e italiano a favore della tutela e della conservazione dell’ambiente marino nella zona marittima compresa tra Marsiglia (Francia) e La Spezia (Italia). L’accordo RAMOGE dal 1976 promuove eventi per sensibilizzare cittadini e turisti sulle delicate tematiche ambientali che riguardano il Mar Mediterraneo ed è promotore del concorso fotografico, che è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.



LA FILARMONICA DI MONTE CARLO INAUGURA LA NUOVA STAGIONE

Sabato 24 settembre 2022 alle 20, nella Salle des Princes del Grimaldi Forum s’inaugura la stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa Caroline di Hannover. Il primo appuntamento è intitolato "Un nuova porta si apre" con Kazuki Yamada (direttore d'orchestra), Daniel Lozakovich (violino). In programma: Berlioz, Dvořák eTchaïkovsky.

Due i capolavori assoluti della musica romantica: il Concerto per violino di Tchaikovsky, che sarà interpretato dal giovane violinista prodigio Daniel Lozakovich. Poi la splendida e celebre Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvořák.

ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DI ANTROPOLOGIA PREISTORICA DI MONACO

Fino al 31 dicembre 2022 è allestita la mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", che invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali. Sono testimonianze di grande valore presenti nel museo da più di un secolo e raccontano le varie tappe della preistoria e della protostoria della regione. La maggior parte dei reperti archeologici e paleontologici provengono dal Principato e dalle regioni limitrofe francesi, ma anche italiane. Il museo fu fondato nel 1901 dal Principe Alberto I.

Andrea Munari