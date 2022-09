Il messaggio del Principe Alberto a Re Carlo III

Il Principe Alberto di Monaco ha inviato il suo messaggio ufficiale al nuovo sovrano del Regno Unito, Re Carlo III.

Ecco il testo:

Vostra Maestà,

è un vero piacere porgervi le nostre più sentite congratulazioni in occasione della vostra ascesa al trono.

La Principessa e io vi auguriamo ogni successo nel guidare il popolo del Regno Unito e le numerose grandi nazioni del Commonwealth. Sono fiducioso che sotto il vostro regno la pace e la stabilità continueranno a prosperare.

Mi auguro di vedere il rilevante lavoro che avete perseguito durante la vostra esistenza fiorire ulteriormente negli anni a venire, soprattutto per quanto riguarda la grande rilevanza che attribuite alla sostenibilità, alla lotta contro il cambiamento climatico e i temi inerenti la tutela dell'oceano, che so quanto entrambi riteniamo fondamentali per il futuro del nostro pianeta.

A nome dei cittadini del Principato di Monaco, è un onore condividere i nostri migliori auguri di buona salute e prosperità.