Agosto a Monte Carlo: concerti, fuochi d'artificio, atletica mondiale, esposizioni

A MONTE-CARLO CHRISTINA AGUILERA, RITA ORA, SIMPLE MINDS, GIANNA NANNINI

Agosto alle porte ed ecco gli ultimi concerti dell’estate che completano la programmazione del Monte-Carlo Summer Festival 2022. Christina Aguilera in scena venerdì 29 luglio ed è un gradito ritorno nel Principato. Rita Ora è attesa domenica 31 luglio; Simple Minds mercoledì 3 agosto; Gianna Nannini domenica 7 agosto; infine, la star libanese Myriam Fares per la Notte d’Oriente giovedì 11 agosto. Informazioni sul sito (in IT) www.montecarlosbm.com/it/spettacoli/monte-carlo-summer-festival

FUOCHI D’ARTIFICIO E ANIMAZIONI SUL PORTO DI MONACO

Appuntamento estivo per due serate speciali “piro-melodiche”. Sabato 30 luglio e 13 agosto alle ore 22, il porto d’Hercule tornerà ad essere illuminato dai fuochi d’artificio a tempo di musica. Ingresso libero e gratuito per tutti. Al termine dei tiri spettacolari degli artificieri, la serata del 30 luglio proseguirà con dj set sulla spianata del porto, mentre per il 13 agosto si balla con il gruppo High Energy. Inoltre, ogni giorno è possibile divertirsi con le animazioni estive: basket, crazy-kart, giostre e e-moto. Informazioni sul sito (in FR) www.mairie.mc

ATLETICA MONDIALE AL MEETING HERCULIS 2022

Tappa importante tra i mondiali e gli europei di atletica, il Meeting Herculis EBS è in programma il 10 agosto allo Stadio Louis II di Monaco. Già confermata la presenza di almeno 10 campioni del mondo che hanno partecipato e vinto tra il 15 e 24 luglio a Eugene in Oregon. Tra le sfide più attese a Monte Carlo c’è quella del salto in alto con il nostro Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim. Entrambi avevano conquistato l’oro olimpico a Tokyo (ex-aequo) e Bashir è fresco di vittoria ottenuta proprio a Eugene. Il Meeting Herculis propone 14 prove:

Donne: 100 m, 400 m, 1.500 m, 400 m ostacoli, 3.000 m siepe, salto con l’asta, salto triplo e giavellotto.

Uomini: 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 110 m ostacoli, salto in alto e in lungo.

Informazioni sul sito (FR e EN) monaco.diamondleague.com/home/

CHRISTIAN LOUBOUTIN IN MOSTRA FINO AL 28 AGOSTO

Grande affluenza di visitatori, oltre 10.000 in sole tre settimane dall’inaugurazione, per l’esposizione dedicata a Christian Louboutin e allestita al Grimaldi Forum fino al 28 agosto. Intitolata “L’Exhibition[niste]”, presentaoggetti dal pantheon personale di Louboutin e le sue collaborazioni esclusive, attraverso un percorso espositivo che attraversa tre decenni di eccezionale creatività. Info e orari (FR e EN) www.grimaldiforum.com

MOSTRA ALL’APERTO “IL GATTO DEAMBULA”

Una mostra itinerante di successo, già 6 milioni di visitatori tra Francia e Svizzera, è arrivata nel Principato ed è aperta a tutti gratuitamente fino al 2 ottobre. E’ stata inaugurata dal Principe Alberto II con l’artista belga Philip Geluck e s’intitola “Il Gatto deambula”. Sulla Passeggiata del Larvotto, dove ci sono le spiagge, sono state posizionate 20 statue di oltre 2,5 metri, raffiguranti il gatto, che Philip Geluck ha immaginato in momenti che riflettono la realtà e, anche con ironia, la quotidianità dell’uomo e di alcuni dei suoi difetti. I visitatori possono anche scaricare l'applicazione gratuita ‘Le Chat déambule’ (iOS e Android) per avere informazioni su ciascuna delle statue.

TERRE AUSTRALI E ANTARTICHE FRANCESI CON IL MUSEO OCEANOGRAFICO

Sono due esposizioni che vedono la collaborazione tra il Museo Oceanografico di Monaco e TAAF (Terre Australi e Antartiche Francesi). Inaugurate lo scorso 26 luglio sono aperte ai visitatori fino al 26 settembre prossimo. Il 2022 segna il 250° anniversario della scoperta francese, a poche settimane di distanza, degli arcipelaghi di Crozet e Kerguelen. Per l’occasione, la TAAF presenta due mostre temporanee: ‘Viaggio nelle terre australi – Crozet et Kerguelen 1772 -2002’ e ‘Da Dumont d'Urville al DDU: i francesi in Antartide’. In esposizione ci sono mappe, documenti d'archivio, fotografie storiche e contemporanee, allestite nella Sala delle Conferenze del Museo Oceanografico. E’ un viaggio nel cuore del patrimonio storico e naturale delle Terre Australi e Antartiche francesi e delle loro problematiche contemporanee.

Informazioni sul sito (in FR-EN) https://musee.oceano.org/exposition-taaf-l-ocean-austral-sinvite-au-musee-oceanographique/

Andrea Munari