Grande musica a Monte Carlo

MONTE-CARLO SUMMER FESTIVAL CON TRIBUTO AI QUEEN, BLACK EYED PEAS E JAMES BLUNT

Proseguono i concerti estivi e questa volta tutti in programma sul palcoscenico della Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo: sabato 23 luglio con Queen Machine Symphonic, un tributo ai Queen per una serata speciale, dato che è a scopo benefico e a favore di Fight Aids Monaco, l'associazione presieduta dalla Principessa Stephanie. Poi martedì 26 luglio con Black Eyed Peas e giovedì 28 luglio con James Blunt. Informazioni sul sito (in italiano) www.montecarlosbm.com/it/spettacoli/monte-carlo-summer-festival

NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO PER LA COLLEZIONE PRIVATA DI AUTO DEL PRINCIPE DI MONACO

La collezione di auto d’epoca del Principe di Monaco è ora allestita in un nuovo spazio sul porto di Monaco, molto più centrale e completamente ripensato per i visitatori. E il risultato si vede perché, dall’inaugurazione del 7 luglio scorso, in presenza del Principe Alberto II accompagnato dai nipoti Louis Ducruet, Pierre e Andrea Casiraghi, e dalla Principessa Stephanie, il pubblico è numeroso e i giudizi sono molto positivi. In totale ci sono un centinaio di automobili e tutte hanno una storia importante. C’è anche la Cadillac che piaceva alla Principessa Grace e che il Principe Ranieri fece arrivare dagli Stati Uniti. Fu l’auto che usarono per il loro matrimonio nel 1956. Poi da genitori regalarono ai figli Caroline e Alberto, ancora giovanissimi, due mini-auto da corsa, con motore a due tempi e che toccavano i 45 km/h.

Fu alla fine degli anni 50 che il principe Ranieri III, iniziò a collezionare auto d'epoca. Nel 1993 decise di svelare al pubblico i suoi gioielli a motore. Il museo fu aperto sulle Terrasses de Fontvieille e ora ha una nuova sede sul porto del Principato. Il Principe Ranieri era veramente un grande appassionato di auto e quando poteva si calava nel ruolo di meccanico nell’officina di Palazzo e lavorava a fianco dei suoi meccanici. E' una collezione che attraversa la storia dell’automobile, dalle prime vetture, a partire dal 1911, che si possono considerare delle vere e proprie antenate, alle più recenti: sportive, di lusso e da corsa, sia rally che Formula 1. Tra i modelli esposti ci sono De Dion Bouton del 1903, Lotus F1 del 2013 e poi Hispano Suiza, Rolls Royce, Lincoln, Facel Vega, Delage, Delahaye, Packard, Humber, Napier, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Alfa Romeo e anche la Lexus usata dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlene de Monaco per il loro matrimonio celebrato nel 2011. Informazioni sul sito (in italiano) https://www.mtcc.mc/it/

Andrea Munari