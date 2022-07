Tutto il fascino della Principessa Charlene al 73° Gala della Croce Rossa Monegasca

Serata caldissima, ma splendida a Monte Carlo, prima sulle Terrazze de Casinò per la cena in presenza di 650 partecipanti e poi nella Piazza del Casinò per il concerto di Alicia Keys davanti a 2.000 persone. Il 73° Gala della Croce Rossa Monegasca è stato un successo e si è svolto lunedì 18 luglio in presenza del Principe Alberto II e della Principessa Charlene. Tra gli ospiti illustri Camille, figlia della Principessa Stephanie di Monaco e poi Imany e Adriana Karembeu, conduttrici d’eccezione per la tradizionale tombola che ha regalato ai più fortunati cinque premi di valore, tra cui un collier di Cartier in oro bianco tempestato da 639 diamanti da 25,73 carati.

Il gran galà è un evento che rende omaggio al lavoro inarrestabile della Croce Rossa Monegasca impegnata su tutti i fronti e a livello internazionale, grazie ai donatori e a tutti i collaboratori, la cui generosità rende possibile prevenire e alleviare le sofferenze di chi ne ha bisogno. La Croce Rossa Monegasca è stata presieduta dal 1949 al 1958 dal Principe Ranieri III e in seguito, dal 1958 al 1982, dalla Principessa Grace. Da 40 anni esatti è il Principe Alberto II ad averne assunto la presidenza, un impegno che è stato ricordato nel filmato proiettato prima del concerto.



Poco dopo le 23 è Alicia Keys la grande protagonista della serata. Accompagnata dalla sua band ha presentato alcuni brani del suo ultimo album e ha poi accesso l’entusiasmo del pubblico fino a mezzanotte e mezza, regalando i suoi successi, da “You Don’t Know My Name” e "No One" a "If I Ain't Got You", "Girl on Fire", “Superwoman”, “Empire State of Mind”. Tutti in piedi per ballare e applaudire la grande artista americana, 41 anni, che in passato è stata ospite a più riprese sul palcoscenico monegasco: “Grazie per la vostra bella energia. È stato bello tornare qui a Monte Carlo” ha detto salutando alla fine del concerto.

Nella notte del galà un’esibizione di droni luminosi ha disegnato nel cielo il simbolo della Croce Rossa Monegasca e le scritte, “MC”, “Merci” e “Thanks”.

Per il 73° Gala della Croce Rossa Monegasca, l'artista monegasco Philippe Pastor ha offerto una delle sue opere: "Les Arbres Brûlés" (Gli alberi bruciati). Impegnato nella tutela dell’ambiente, Philippe Pastor elabora attraverso la propria opera una visione personale della Natura, che riflette le interazioni dell’uomo con il pianeta.

Andrea Munari