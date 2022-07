Ballo della Rosa: a Monte Carlo trionfa l'eleganza. E spicca la giovane Alexandra di Hanover

Il Ballo della Rosa, dopo due anni di assenza a causa della pandemia, è tornato a illuminare la notte del Principato di Monaco. E quest'anno è stato più brillante ed emozionate che mai.

Il Ballo, creato a favore della Fondazione Princess Grace, è stato come sempre organizzato dalla Principessa di Hanover, Presidente della Fondazione Principessa Grace, che ha scelto insieme al celebre stilista Christian Louboutin il tema del Ballo della Rosa 2022: Ballo della Rosa, Gli Anni Ruggenti, il Ritorno.

Tra gli ospiti Janet Jackson e Fanny Ardant. A esibirsi sono stati il collettivo di artisti House of Drama e Dita Von Teese. La tradizionale tombola è stata condotta da Stéphane Bern.

Alla memorabile serata erano presenti tutti i figli della Principessa Carolina: Charlotte Casiraghi con il marito Dimitri Rassam, Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, Andrea Casiraghi e la giovane Alexandra di Hanover, che ha conquistato tutti per la sua eleganza sofisticata e l'abito con i colori del Principato (bianco e rosso).

Il menu comprendeva cinque portate, tra cui caviale imperiale, rombo soufflé, manzo alla brace e pavlova con fragoline di bosco

I numeri del Ballo della Rosa 2022:

14.000 rose

900 sedie Napoleone III dorate

500 barattolini bianchi

400 tra lanterne e candele

1.000 vasi colorati

1.700 metri lineari di tovaglie

Il Ballo della Rosa è stato creato nel 1954 per inaugurare la stagione dei festeggiamenti nel Principato di Monaco. Dal 1957 la Principessa Grace ha dato a questo Ballo un eccezionale rilievo internazionale. Aiutata in particolare dallo scenografo André Levasseur, la Principessa Grace ebbe l'idea di associare a ogni anno una rosa, uno spettacolo e un paese, richiamando negli arredi i codici cromatici e i simboli più rappresentativi. Quando la Principessa Grace diede vita alla Fondazione Princesse Grace nel 1964, decise di rendere il Ballo della Rosa un evento di beneficenza i cui proventi della serata sarebbero stati disposti in favore della Fondazione che porta il suo nome.