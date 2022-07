A Monte Carlo è il momento del Ballo della Rosa

BALLO DELLA ROSA NELLA SALLE DES ETOILES

Venerdì 8 luglio alle 20 nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo, si svolge il 66° Bal de la Rose, un evento benefico a favore della Fondazione Princesse Grace, di cui è Presidente la Principessa Caroline di Hannover. La principessa ha affidato la direzione artistica al suo amico Christian Louboutin e il tema scelto per questa edizione è "Gli Anni Venti, il ritorno". Intanto, vi anticipiamo qui alcuni dettagli scenografici sugli allestimenti, con i bozzetti disegnati da Louboutin.

Attesa la famiglia Principesca per fare gli onori di casa e per partecipare si pagano 850€. Durante la serata ci saranno le esibizioni della regina del Burlesque, Dita Von Teese, poi del musicista e cabarettista Charly Voodoo, della coreografa e ballerina Amélie Poulain e, sui pattini a rotelle dal tacco alto, l’artista Marawa. In scena anche un collettivo di artisti House of Drama immaginato da Christian Louboutin, che riporta indietro nel tempo in un viaggio colorato tra costumi e coreografie, dal Bauhaus all'Art Deco e fino alla Disco. Naturalmente si ballerà fino a tardi con Corine e la DJ Amina.

Sabato 9 luglio un altro appuntamento importante dove il protagonista sarà ancora Christian Louboutin, per l’apertura al pubblico dell’esposizione a lui dedicata e allestita al Grimaldi Forum fino a 28 agosto.

JEFF BECK E JOHNNY DEPP APRONO IL MONTE CARLO SUMMER FESTIVAL

Primo concerto dell’estate in programma all’Opera Garnier di Monte Carlo. Sabato 9 luglio in scena Jeff Beck con l’amico Johnny Depp. Il tour europeo, che passa anche in Italia, fa tappa nel Principato per la 16a edizione del Monte-Carlo Summer Festival. Il secondo concerto è mercoledì 13 luglio con Pink Martini featuring China Forbes.

Tutto il programma dell’estate sul sito (in italiano) www.montecarlosbm.com/it/spettacoli/monte-carlo-summer-festival

CARNEVALE D’ESTATE SULLA ROCCA DEI GRIMALDI

Si chiama U Sciaratu ed è una tradizione che il Principato ha ritrovato da qualche decennio. Perché il carnevale in estate? Per coinvolgere il pubblico che è più numeroso e per fare festa per le strade di Monaco-Ville, ovvero il Rocher, dove ha sede il Palazzo dei Principi. Venerdì 8 luglio dalle 18 sfilano carri carnevaleschi, suonano gruppi musicali e aprono laboratori per divertire grandi e piccoli. Il tema di questa edizione è l’Africa. Dalle 22 a mezzanotte ci sarà anche un DJ set nella piazza del municipio e tutti potranno ballare. Ingresso libero e gratuito. Informazioni: www.mairie.mc

MONACO SOLAR ENERGY BOAT CHALLENGE, INNOVAZIONE NAUTICA E AMBIENTE

E’ un evento e soprattutto un progetto per rimodellare il settore nautico di domani, affinché sia più pulito e rispettoso dell’ambiente marino e non solo, perché è esplorando tutte le vie dell'innovazione tecnologica che sarà davvero possibile scrivere il futuro del super yachting. Il progetto si chiama "Monaco, Capital of Advanced Yachting" e riunisce l'industria e la nuova generazione di ingegneri. L'evento è nato nel 2014 ed è organizzato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II (FPA2). Tra le tante iniziative ci sono le prove in mare di imbarcazioni e prototipi che adottano soluzioni sostenibili. Ventuno nazioni presenti e trentotto squadre, tra le quali anche l’Italia, partecipano a questo evento con un format unico al mondo. Venerdì 8 e sabato 9 luglio sono in programma le ultime prove con record di velocità, prove di resistenza e manovrabilità, per testare e dimostrare il pieno potenziale delle tecnologie utilizzate. Informazioni sul sito (inglese e francese) https://yacht-club-monaco.mc/en/events/monaco-solar-energy-boat-challenge/

Andrea Munari