Arte, fotografia e grande sport a Monte Carlo

HELMUT NEWTON, I SUOI SCATTI IN COSTA AZZURRA E PONENTE LIGURE

L’esposizione fotografica s’intitola “Newton, Riviera” ed è allestita al Nouveau Musée National de Monaco di Villa Sauber, fino al 13 novembre 2022. Il titolo della mostra circoscrive chiaramente i luoghi immortalati dal celebre fotografo, Monaco, la Costa Azzurra e fino a Bordighera.

Helmut Newton decise di venire a vivere a Monaco nel 1981 e vi rimase fino alla fine, nel 2004, anno della sua scomparsa. Questo fu un periodo tra i più prolifici e, senza dubbio, più libero della sua carriera. Monaco offrì a Newton un'ambientazione originale per le sue fotografie di moda. Utilizzava i cantieri della città come set per campagne di Maison dell’alta moda e il garage di casa sua per alcune serie di scatti di moda. È a Monaco che ha realizzato i ritratti dei ballerini dei Balletti di Monte-Carlo e della Famiglia Principesca. E poi si concentrò anche sul paesaggio, un genere fotografico che fino ad allora non aveva mai preso in considerazione.

Si può intuire, attraverso le 280 fotografie dell’esposizione, un Newton solare che dà uno sguardo ironico e allo stesso tempo affascinato ad uno stile di vita elegante e disinvolto, un mondo di apparenze e finzioni, di cui è stato sia attore che testimone privilegiato. Info in inglese e francese: https://www.nmnm.mc/expositions/newton-riviera/

16° LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR DI MONACO

Dal 30 giugno al 2 luglio sul porto di Monaco si sfidano i migliori cavalieri del circuito mondiale e tra gli habitué di questo appuntamento ci sono la Principessa Caroline di Hannover e la figlia Charlotte Casiraghi, che è appassionata di cavalli e pratica da quando era bambina.

Il percorso del Jumping International de Monte-Carlo, che fa parte dal 2006 del Longines Global Champions Tour, è uno dei più impegnativi del calendario internazionale. La caratteristica principale della tappa monegasca è di essere corta, stretta e tortuosa. Proprio per questo i cavalieri sono chiamati ad un controllo e ad una tecnica perfetti. E’ una sfida non solo di salti ad ostacoli, ma anche al cronometro.

Il pubblico può assistere a 15 eventi che includono gare per categorie amatoriali durante il giorno e di alto livello la sera. I campioni si sfidano nel Prix du Prince de Monaco, una delle tappe più belle del Longines Global Champions Tour. Per i visitatori, il Jumping International di Monte-Carlo offre anche l'opportunità di scoprire il villaggio con tutti gli espositori e che accoglie numerosi artigiani e commercianti del mondo equestre. Info in inglese e francese: https://www.jumping-monaco.com/index.php

6° FORUM DEGLI ARTISTI DI MONACO

Il Principato ha i suoi artisti, siano essi di nazionalità monegasca oppure residenti (da almeno 5 anni). La Direzione degli Affari Culturali organizza all'Espace Léo Ferré una mostra accessibile gratuitamente al pubblico. E’ aperta da sabato 2 a domenica 3 luglio, dalle 11 alle 19. L’iniziativa risponde alla volontà del Governo del Principato di favorire l'integrazione degli artisti del Principato nella politica culturale e vuole mettere in risalto la vitalità della creatività artistica locale nell'ambito delle arti plastiche (dipinti, sculture, fotografie…). Info in francese https://www.forumdesartistes.mc

Andrea Munari