A Monte Carlo, tra auto da sogno

TOP MARQUES MONACO, SUPERCAR DA SOGNO E NON SOLO

Inaugurato il 9 giugno dal Principe Alberto II, il salone Top Marques Monaco è alla diciassettesima edizione, in programma fino a domenica 12 giugno al Grimaldi Forum. Dopo il Grand Prix di F1, ancora motori a Monte Carlo con una vetrina unica al mondo in fatto di eccellenza, lusso, sportività, ma anche innovazione e mobilità sostenibile a due e quattro ruote. L’unico salone dove vedere riunite così tante supercar da sogno. Per la prima volta c’è anche una sezione dedicata alle auto classiche, oggetto di un restyling moderno e attento all’ambiente in fatto di mobilità.

A Top Marques, oltre a marchi blasonati come Ferrari, Aston Martin, McLaren, Lamborghini, Porsche, Bugatti, sono presenti i costruttori di nicchia con prodotti esclusivi.

Tra le novità da vedere la Pininfarina “Battista”, battezzata con il nome del fondatore e realizzata in 150 esemplari al prezzo di 2.000.000€; la Deus Vayanne capace di superare oltre 400km/h; l’Aston Martin DB5 di 007 al prezzo di 3.000.000€; la Pambuffetti PJ-01 derivata dalla F1, con motore da 5,2 litri, 820CV e 360km/h, al prezzo 1.500.000€; la giapponese Aspark Owl, supercar elettrica più veloce al mondo al prezzo di 2.900.000€, con un’accelerazione da 0 e 100 km/h in meno di 1,69 secondi.

Tra le curiosità anche veicoli volanti e puliti: MC One elettrica, vettura volante prodotta dal marchio monegasco MC Clic; Jetso Aéro One, elicottero lungo solo due metri con un’autonomia di 20 minuti a 100 km/h, prezzo di 79.000€; XTurismo, moto volante che costa 687.000€.

Proposte anche per il mare, tra cui io motoscafo King Boat Bagherra 50GTS, oltre 3000 CV e prezzo di 3.000.000€. Poi oggetti di alta orologeria e gioielleria.

Info: https://www.topmarquesmonaco.com/en/

MISSIONE POLARE AL MUSEO OCEANOGRAFICO

Inaugurata lo scorso 4 giugno al Museo Oceanografico di Monaco, la grande mostra intitolata “Polar Mission” sta già richiamando tanti visitatori.

Il percorso espositivo è un viaggio suggestivo in cinque tappe, un’immersione nel cuore dell'Artico e dell'Antartico. E’ la scoperta dei poli e delle specie che si sono adattate a questi ambienti estremi, ma anche delle persone che hanno scelto il Grande Nord per viverci. A completare l’esposizione ci sono oggetti, documenti, contenuti digitali e dispositivi interattivi per un’esperienza a 360 gradi.

Info https://www.oceano.org/it/la-mostra-missione-polare/

UNA MOSTRA IN OMAGGIO AL FOTOGRAFO DEL PRINCIPE ALBERTO I

Il Principe Alberto II, accompagnato dall'attrice francese Mélanie Laurent, ha visitato la mostra intitolata "Pittore e fotografo del principe Alberto I. Louis Tinayre a Spitsbergen (1906-1907)", allestita a fianco dei Giardini Saint-Martin vicino al Palazzo del Principe. Questa mostra fotografica è organizzata nell'ambito degli eventi per il centenario della scomparsa del "principe navigatore" dal Comitato Albert I 2022, in collaborazione con gli Archivi del Palazzo del Principe e l'Istituto Audiovisivo di Monaco.

Questa è una prima anticipazione del lavoro del giornalista, pittore e fotografo, in quanto gli sarà dedicata un’importante retrospettiva che sarà presentata quest'estate nella Sala Esposizioni Antoine Ier.

Il principe Alberto I di Monaco conobbe Louis Tinayre all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Apprezzandone le qualità, chiese all'artista di illustrare la terza edizione del suo diario di viaggio “La carriera di un navigatore”. Fu così che, dal 1904, Tinayre partecipò a tutte le campagne oceanografiche del principe, che documentò con i suoi scatti in mare e a terra.

ARRIVA MY LAND, SPETTACOLO CIRCENSE PER L’UCRAINA

Venerdì 10 giugno alle 20, nella Sala Prince Pierre del Grimaldi Forum va in scena

"My Land", spettacolo circense a sostegno dell'Ucraina. Sette artisti di talento raccontano il legame con l'Ucraina, il loro Paese di origine e lo fanno attraverso questo spettacolo che coniuga l'arte del movimento, il teatro, la danza classica e contemporanea.

Diretto e coreografato da Bence Vagi, fondatore e direttore artistico dal 2012 della compagnia di circo contemporaneo ungherese Recirquel, lo show My Land è già andato in scena per oltre 200 rappresentazioni in Europa, riscuotendo sempre ampi consensi sin dal debutto, nel 2018, all'Edinburgh Fringe Festival.

Andrea Munari