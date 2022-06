Anche a Monte Carlo si celebra la Giornata dell'Ambiente

GIORNATA DELL’AMBIENTE: GIARDINI E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Come ogni anno, il Principato di Monaco è associato alla manifestazione “Rendez-Vous aux Jardins”, l’occasione presentare al pubblico la ricchezza e la diversità dei suoi parchi e giardini. L’appuntamento è sabato 4 e domenica 5 giugno, in occasione della Giornata Internazionale dell'Ambiente. Quest’anno il tema è “Giardini di fronte al cambiamento climatico” e tra i giardini da visitare a Monte Carlo, ci sono Les Jardins Saint-Martin, che si trovano sulla Rocca dei Grimaldi, tra il Museo Oceanografico e il Palazzo dei Principi. Questo fu il primo giardino pubblico aperto nel Principato, nel 1816. Fu realizzato su un terreno abbandonato per dare lavoro agli abitanti durante la carestia.

SORPRENDENTE ‘COPPELIA’ CON I BALLETTI DI MONTE-CARLO

Si scrive “Coppél-I.A” e sia la rivisitazione che le coreografie sono firmate da Jean-Christophe Maillot, che è anche direttore della compagnia di danza Les Ballets de Monte-Carlo. Partendo dalla romantica “Coppelia” che tutti conosciamo, il direttore-coreografo ha deciso di esplorare il futuro per mettere in discussione l'intelligenza artificiale nella nostra società.

Tre le rappresentazioni in programma: venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno, sempre alle 19,30 nella Salle des Princes del Grimaldi Forum. L’appuntamento con i Balletti di Monte-Carlo è sotto l’Alto Patrocinio della Principessa Caroline di Hannover.

INFO https://www.balletsdemontecarlo.com/fr/saison-2021-2022/mc/coppelia

SHOW DE “I VIRTUOSI”, UN SOLO PIANOFORTE PER DUE PIANISTI SCATENATI

Musica, magia e umorismo con due personaggi, soprattutto musicisti, imprevedibili e accattivanti, pronti a tutto pur di uscire vittoriosi da un recital esplosivo. I Virtuosi è uno spettacolo unico nel suo genere, che mescola i mondi della musica classica, della magia e della commedia ispirata a Chaplin. Con quattro mani esperte e maliziose sulla stessa tastiera, I Virtuosi si scatenano e divertono con Vivaldi, Mozart e tanti altri...

Lo spettacolo va in scena venerdì 3 giugno, ore 20,30, al Grimaldi Forum.

Info https://www.grimaldiforum.com/fr/agenda-manifestations-monaco/les-virtuoses

CONCORSO INTERNAZIONALE DEI DIRETTORI D'ORCHESTRA

E’ un’edizione eccezionale per via della celebrazione del 20° anniversario della scomparsa del Maestro Svetlanov ed è con l’Alto Patrocinio della Principessa Caroline di Hannover. Diciotto candidati si presentano davanti a una giuria presieduta dal gran Maestro Neeme Järvi. La prova finale si tiene domenica 5 giugno, dalle ore 14, all’Auditorium Rainier III con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. E’ aperta a tutti e si potrà votare per l’assegnazione del Premio del Pubblico.

E’ la quinta edizione del “Concorso Internazionale dei direttori d'orchestra - Evgeny Svetlanov”.

Info https://www.svetlanov-evgeny.com/en

Andrea Munari