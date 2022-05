79° Grand Prix di Monaco, dentro e fuori pista

La pista più famosa e ambita, i piloti e le monoposto saranno i protagonisti di un grande appuntamento dal 27 al 29 maggio: prove, qualifiche e gara nell’insidioso ed impegnativo tracciato monegasco. Prima di vederli tutti all’opera, ne approfittiamo per cogliere l’atmosfera che precede i momenti più attesi ed emozionanti di questo weekend, anche per sapere cosa ne pensano di questo circuito alcuni piloti.

Il 79° Gran Premio di Monaco è già un’edizione da tutto esaurito. I posti in tribuna e nelle terrazze, le camere degli alberghi, gli yacht e tutto ciò che era a disposizione per accogliere gli appassionati dei motori e in particolare della Formula 1, è stato venduto (e pagato) con largo anticipo. E’ un evento che genera una cifra d’affari di 100 milioni di euro.

E lo spettacolo, per chi è a Monte Carlo nei giorni del GP, è anche di notte, perché il divertimento e la musica fanno parte di questo appuntamento sportivo e glamour unico al mondo.

I PILOTI E IL CIRCUITO DI MONTE CARLO

CHARLES LECLERC – Scuderia Ferrari

Il pilota della Ferrari non è ancora riuscito a raccogliere un risultato utile e ad arrivare in fondo ad una gara, prima in Formula 2 nel 2017 e poi in Formula 1 dal 2018. Lui dice che non è questione di sfortuna, ma di situazioni che si verificano e provocano conseguenze negative. Qui a Monte Carlo ci è nato e cresciuto, conosce ogni parte del circuito e sa che ha di nuovo l’opportunità, con il suo team e la sua monoposto, di costruire e realizzare la sua grande incompiuta.

MAX VERSTAPPEN – Red Bull F1 Racing Team

Per lui, quello di Monaco è il GP più atteso dai piloti, perché l’adrenalina e la concentrazione di cui si ha bisogno quando si è in pista, soprattutto nelle qualifiche, sono veramente intense.

FERNANDO ALONSO – Alpine F1 Team

Lo conferma il pilota spagnolo che questa è la gara che lui vuoi vincere e che ogni pilota sogna di vincere. E’ qualcosa di unico e di speciale che è difficile spiegare a parole.

DANIEL RICCIARDO – McLaren Racing

Vive a Monte Carlo da 10 anni, dice che conosce bene il Principato, ma quando c’è il Gran Premio tutto si trasforma e ha l’impressione di non essere più a casa, diventa qualcos’altro. Si mette al volante della sua monoposto ed è una sensazione incredibile.

PER CHI VUOLE ESSERCI, A QUALSIASI PREZZO

Per gli appartamenti con vista circuito ci sono pacchetti da uno a quattro giorni e i prezzi vanno da 1.300 a 2500 euro a persona e al giorno. C’è chi preferisce il soggiorno in albergo e gli spazi allestiti nelle terrazze con piccole tribune, con pranzo e bevande incluse, costano da 1.000 a 2.000 euro.

Ma ci sono anche suite esclusive con vista GP. Un pacchetto di quattro notti, secondo la tipologia di suite, la vista sul circuito e i servizi inclusi costa quasi 25.000 euro, per poi salire fino a poco meno di 50 e 60.000 euro. E se non è abbastanza e ci si può permettere l’eccellenza e l’esclusività assolute c’è anche la super suite su due piani, con piscina privata, jacuzzi, due camere e personale dedicato, ad un prezzo che si avvicina 200.000 euro per 4 notti. Per chi invece vuole vivere il GP dal mare, ci sono gli yacht ormeggiati in porto con prezzi da 1.200 a 4.000€ al giorno.

Il GP di Monaco genera una cifra d’affari di 100 milioni di euro. E sono già in vendita i posti per l’edizione 2023.

DI NOTTE ANCORA IN PISTA, PER BALLARE

Si sta sempre in pista… ma quella per ballare e divertirsi. Al club Jimmy’z, venerdì 27 maggio serata Black Coffee, sabato 28 con Bedouin & Guy Laliberte, mentre domenica 29 si chiude con i dj Diplo & Blond:Ish.

Al Twiga Monte Carlo di Flavio Briatore venerdì 27 Loko e Alec, sabato 28 Bob Sinclar e domenica 29 maggio musica dal vivo con Alessandro Astorri and The Portofinos.

Al Buddha Bar Monte Carlo c’è il resident Papa Dj e se si va sul porto si può scegliere tra i Dj set della Brasserie de Monaco, Jack, La Rascasse e Stars’n’Bars.

Andrea Munari

(Crediti foto: ©Direction Communication Michael Alesi/Natacha Peyret/Jean-Marc Follete/Philippe Magoni/MarioRenzi/O.Galantino)