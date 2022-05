A Monte Carlo campioni, piloti e pubblico per la solidarietà

E' stata una bella serata di calcio, di amicizia e di solidarietà, martedì 24 maggio allo Stadio Louis II di Monte Carlo, per la partita a scopo benefico tra Star Team for The Children e Nazionale Piloti, e con Radio Monte Carlo nel ruolo di radio ufficiale.

E' finita 3 a 3 e lo spettacolo sul terreno di gioco non è mancato.

Il Principe Alberto II è arrivato con il Principino Ereditario Jacques. Il Sovrano quest'anno non ha giocato per restare vicino al figlio e godersi la partita dalla tribuna d'onore. Dopo il fischio finale è sceso in campo per la cerimonia di premiazione.

Applauditissimo il pilota di casa Charles Leclerc e pregevole prestazione del compagno di squadra della Ferrari, Carlos Sainz Jr., che si è anche distinto per aver messo a segno una doppietta. Speriamo sia di buon auspicio per i due piloti della Rossa, quando scenderanno in pista per il 79° Grand Prix di Monaco di F1.

Grande affluenza e partecipazione del pubblico, che ha creato una cornice suggestiva e festosa nello stadio monegasco, incoraggiando per tutta la partita i giocatori delle due squadre.

L'appuntamento è per la prossima edizione, nel 2023, sarà la trentesima sfida tra le due squadre, ancora una volta per aiutare l'infanzia meno fortunata nel mondo.

Andrea Munari