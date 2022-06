Top Marques 2022

Una vetrina unica al mondo dove si guarda, si tocca e si compra, anche subito se si vuole e se si può. E tutto è al massimo livello: qualità, performance, innovazione, bellezza e naturalmente prezzo. Questo è Top Marques Monaco, salone esclusivo dedicato alle auto super sportive e di lusso, ma anche ad imbarcazioni, alta orologeria e gioielleria, in programma dall’8 al 12 giugno al Grimaldi Forum di Monaco e di cui Radio Monte Carlo è radio partner. Info sull’evento www.topmarquesmonaco.com

Abbiamo incontrato Salim Zeghdar, alla guida di Top Marques, che ci presenta l’edizione 2022.

E' un grande ritorno di Top Marques Monaco, cosa rappresenta questa edizione dopo due anni di assenza?

“Sono molto felice ed orgoglioso di essere riuscito ad organizzare la 17a edizione. Preciso che durante lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, non siamo certo rimasti fermi ad aspettare, anzi, con il mio team abbiamo lavorato per preparare un'edizione straordinaria. Questa è una premiere per Top Marques, una ripartenza in grande stile, perché non abbiamo mai avuto così tanti veicoli e partecipanti. Accogliamo più di 100 espositori, 110 veicoli, presentiamo dieci lanci mondiali, tre lanci europei e 5 francesi, oltre ad anteprime monegasche. Per me tutto questo è molto importante. Considero che Top Marques sia soprattutto un salone di supercar e hypercar, ovviamente, questo è il suo DNA, ma è anche uno spettacolo che deve aprirsi su quello che chiamo più in generale il mondo del motorsport, delle vetture super sportive e di lusso. Siamo anche molto attenti a tutto ciò che è rappresentato dalle nuove tecnologie, dall'ecologia e dall'ambiente. Per questo abbiamo voluto allargare ulteriormente e creare questa nuova categoria di supercar, siano esse ibride o totalmente elettriche. E sarà una vetrina eccezionale, avremo ben dieci case costruttrici che verranno ad esporre e una vasta gamma di auto completamente elettriche con modelli sportivi strabilianti come l'Aspark Owl, che ha il record mondiale di accelerazione, da 0 e 100 km/h in meno di 1,69 secondi”.

Oltre a tante novità e anteprime, ci saranno anche una sezione dedicata alle moto e una alle Classic Cars. Come mai?

“Perché le moto? Perché come per le supercar e le hypercar, che sono realizzate da costruttori di nicchia, la stessa cosa vale per le moto e sono molto contento che per la prima volta nella storia dei Top Brands siamo riusciti ad organizzare uno spazio dedicato alle due ruote, dove ci saranno più di quindici moto. E per quanto riguarda le auto d'epoca, posso dire che quando sei appassionato di auto lo sei anche di quelle storiche. Per noi era importante creare un padiglione interamente dedicato alle vetture d'epoca e anche qui ci sarà l'opportunità di vedere quelle che vengono chiamate 'resto mods', vale a dire vecchie auto dagli anni 50 agli 80, restaurate in modalità moderna e sempre 100% a propulsione elettrica. Ma non solo, perché Top Marques è anche nautica, poiché accoglieremo quattro costruttori di barche ed E-surf, tutto in mostra sull'Esplanade, lo spazio all’aperto davanti al Grimaldi Forum. E poi c’è anche l’alta orologeria e gioielleria, un aspetto che caratterizza e distingue Top Marques Monaco”.

Secondo lei oggi, sul palcoscenico mondiale, dove si posiziona Top Marques tra gli eventi e i saloni automobilistici?

“Con la 17a edizione vogliamo dimostrare che questo evento è davvero parte di un tour internazionale irrinunciabile per costruttori e produttori, ci sono i più grandi marchi come Ferrari, Aston Martin, McLaren, Lamborghini, Porsche, Audi, Bugatti, ma anche quelli più importanti e di nicchia come Pininfarina e Aspark Owl, per esempio. Stiamo diventando un appuntamento internazionale imperdibile del settore e lo dimostra la volontà di esserci da parte di tutti gli espositori. Posso dirlo, siamo l'unico salone al mondo in cui si possono vedere insieme così tante supercar e hypercar, a differenza di altri saloni tradizionali come Ginevra o Parigi. E poi, il fatto di scegliere Top Marques per i lanci mondiali, significa che il nostro evento oggi fa parte di una tappa importante e imprescindibile nel calendario delle presentazioni dei costruttori”.

QUALCHE CURIOSITÀ IN ESPOSIZIONE A TOP MARQUES MONACO 2022

Aston Martin DB5 di 007 al prezzo di 3.000.000€.

MC Clic presenta MC One, vettura elettrica volante di fabbricazione monegasca e sarà in vendita.

Jetso Aéro One elicottero di soli 2 metri che può volare per 20 minuti a 100 km/h, prezzo di 79.000€.

Moto volante XTurismo 687.000€

Dallara Stradale D50 per i cinquant’anni del marchio in edizione limitata, si può acquistare fino al 31 dicembre.

Picasso Automotive dalla Svizzera, vettura in carbonio da 600 CV e 315km/h.

Pambuffetti PJ-01 derivata dalla F1 in 25 esemplari, con motore da 5,2 litri, 820CV e 360km/h. Prezzo 1.500.000€

Dal Giappone Aspark Owl, la supercar elettrica più veloce al mondo, prezzo 2.900.000€.

Moto Radical Design Magnifica, interamente fabbricata a mano, derivata dalla BMW, prezzo 150.000€

Imbarcazione King Boat Bagherra 50GTS oltre 3000 CV e prezzo oltre 3.000.000€

Pininfarina battezzata con il nome del fondatore “Battista”, in 150esemplari. Velocità di 402 km/h, prezzo 2.000.000€.

Deus Vayanne oltre 400km/h.

McLaren Artura ibrida.

Aston Martin présenta Vahalla, la DBX 707

Maserati MC20 in carbonio, vettura da 325km/h.

Maserati SUV Grecale anche in versione elettrica.

CLASSIC CARS : saranno circa 70 modelli.

In esposizione anche alcune vetture appartenenti alla Collezione Privata del Principe di Monaco, ma non saranno in vendita.

