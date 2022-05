Sport e solidarietà a Monte Carlo

di Andrea Munari

SOLIDARIETA’: FRANCESCO TOTTI IN FORZA ALLO STAR TEAM FOR THE CHILDREN PER LA PARTITA DI CALCIO CONTRO I PILOTI F1

Sport, spettacolo e solidarietà con tanti campioni, martedì 24 maggio ore 19, allo Stadio Louis II di Monte Carlo.

Nella settimana del Gran Premio ecco la 29a edizione di World Stars Football Match, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale anche quest’anno.

Da una parte l’AS Star Team For The Children MC e dall’altra la Nazionale Piloti (All Stars Formula 1 Drivers). Ancora una volta tutti insieme e in presenza del Principe Alberto II, con il pubblico e i partners, per raccogliere fondi a favore dei bambini meno fortunati. Un evento che sarà ancora più speciale per il 30° anniversario di attività dell’Associazione Star Team For The Children MC.

Anche Francesco Totti ha raccolto l’invito e affiancherà campioni come Marco Simone

Flavio Roma, Jeremy Menez, Jerome Rothen, Sonny Anderson, Greg Campi, Tom Kristensen, Jure Kosir, Jerome D’Ambrosio, Daniil Kvyat, Max Biaggi, Peter Fill, Dominik Paris, Peter Runggaldier, Ezio Gianola, Angelo Paradiso, Lucas Di Grassi. Annunciato anche Pierre Casiraghi.

La Nazionale Piloti non starà certo a guardare e potrà contare sulla presenza dei due ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr., poi di Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Lance Stroll, Niko Hulkemberg, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Stoffel Vandoorne, George Rassel, Kevin Magnussen, Kristian Ghedina, Mika Hakkinen, Mick Schumacher.

Vendita dei biglietti allo Stadio Louis II di Monaco dalle ore 9 alle 18, da sabato 21 a martedì 24 maggio, giorno del match. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 14 anni di età accompagnati da un adulto.

LE AREE PROTETTE DEL MEDITERRANEO SONO SEMPRE PIU’ IMPORTANTI

Venerdì 20 maggio è in programma la prima edizione di “SPAMI Day” (Specially Protected Areas of Mediterranean Importance). Si tratta di una giornata di incontro tra massimi esperti e autorità, dai responsabili delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (SPAMI) e dai rappresentanti dei ministeri dell'ambiente mediterranee, fino ai partner regionali e alle istituzioni coinvolte nella gestione e governance delle aree speciali, di quelle marine e costiere protette in generale. Tutti riuniti al Museo Oceanografico di Monaco, dove nel pomeriggio interverrà anche il Principe Alberto II. Le aree protette del Mediterraneo sono 39 (come il santuario Pelagos) e sono inserite nella lista SPAMI, stabilita dalla Convenzione di Barcellona nell'ambito del suo Protocollo che riguarda le Aree Specialmente Protette e la Diversità Biologica nel Mediterraneo.

MEETING INTERNAZIONALE DI NUOTO

Sabato 21 e domenica 22 maggio, sfide tra campioni nella Piscina Olimpionica dello Stadio Louis II. Per gli appassionati l’appuntamento è con il 39° Meeting Internazionale di Nuoto di Monte-Carlo, organizzato dalla Federazione Monegasca di Nuoto.

10a MONTE-CARLO FASHION WEEK, LA MODA CONSAPEVOLE E RISPETTOSA

Si svolge dal 23 al 27 maggio la settimana della moda monegasca, con sfilate ed eventi in chiave sostenibile eche culminerà con la consegna dei Fashion Awards 2022. La kermesse è Sotto l’Alto Patrocinio di S.A.S. la Principessa Charlène di Monaco e coinvolge i principali protagonisti del mondo fashion e i giovani talenti. Il tutto, come sempre, sotto l’egida di una creatività consapevole e rispettosa.

Le passerelle ospiteranno le attese collezioni per la prossima stagione di marchi internazionali e monegaschi. Si sfilerà nella Salle Garnier de l’Opera di Monte-Carlo.

Nella giornata inaugurale di lunedì 23 maggio, spazio al lusso chic in chiave sostenibile che caratterizza le creazioni di Beach & Cashmere Monaco, il brand di Federica Nardoni Spinetta - Presidente e Fondatrice della Chambre Monégasque de la Mode e della Monte-Carlo Fashion Week - forte di collezioni eticamente responsabili e portatrici di un messaggio rivolto alla tutela della natura. E ancora la femminilità seducente firmata Isabel Fargnoli, corredata delle borse eco-sostenibili di Thalie Paris, le fresche collezioni di July of St.Barth, i kimoni lussuosi di Sora Byrd, una ventata di oriente con la giapponese Mitori Paris, le scarpe couture di Daniele Giovani Design, la contemporaneità preziosa dei brand sudamericani di Presente Ancestral: Ana Carolina Valencia, Xzae, Chanklas Atelier, Ani Alvarez Calderon. A seguire, il giorno successivo, sarà la volta della mediterraneità del giovane talentoso Gigi Carzaghi, l’art couture di Flavia Fleming con i nobili gioielli di Stardust Monte-Carlo, l’Optical art di Marcos Marin x Diana Mara e il glamour anni 80 riletto in chiave contemporanea da Ramzen, il brand made in Italy creato dallo stilista saudita Abdul Al-Romaizan, la cui estetica fonde sincreticamente oriente e occidente all’insegna del lusso.

Durante la Cerimonia dei MCFW Fashion Award 2022 saranno premiati i creativi che hanno partecipato al Sustainable Contest ed avranno saputo distinguersi per la loro visione etica e innovativa tradotta in collezioni dall’alto contenuto fashion, di eccellenza artigianale e con l’uso di materiali innovativi.

Scelta decisa da una giuria guidata da Sara Sozzani Maino (Head of Special Project Vogue Italia), affiancata da Federica Nardoni Spinetta, Terrence Bray (designer pluripremiato e docente della Durban University of Technology Fashion and Textiles, in rappresentanza di S.A.S. la Principessa Charlene di Monaco) e Matteo Ward (Ceo e co-founder di WRAD e membro di Fashion Revolution Italia). A seguire nei giorni successivi eventi e presentazioni, che culmineranno con le sfilate di chiusura Amber Lounge del brand genderless Alter di Pauline Ducruet, delle collezioni Swimwear Arloe, degli eleganti abiti di Gina Frias, e la rappresentazione femminile di Dea Madre, per concludere con il brand monegasco Crisoni che vestirà alcuni piloti internazionali.