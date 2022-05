GRAND PRIX STORICO, IN PISTA A MONTE CARLO I BOLIDI DEL PASSATO

Prima del 79° Gran Premio di Formula 1, in programma dal 26 al 29 maggio, la pista del circuito monegasco accoglie il 13° Grand Prix Historique. Dal 13 al 15 maggio si vedranno i bolidi che hanno fatto la storia delle gare automobilistiche. Da quest’anno è stata introdotta una categoria di Formula 1 più moderne (Serie G), con le monoposto costruite tra il 1981 e il 1985. Per il GP Storico ogni serie, porta anche il nome di un pilota indimenticabile: aa serie A “Louis Chiron” per quelle antecedenti il 1960; la serie B “Graham Hill” per le vetture dal 1961 al 1965 con motore 1500 posteriore e per le F2; la serie C “Vittorio Marzotto” con motore anteriore dal 1952 al 1957; la serie D “Jackie Stewart” per le F1 da 3 litri dal 1966 al 1972; la serie E “Niki Lauda” per le F1 dal 1973 al 1976; la serie F “Gilles Villeneuve” per le F1 da 3 litri dal 1977 al 1980 e infine la serie G “Ayrton Senna”, sempre per le 3 litri, dal 1981 al 1985.

Tra le monoposto iscritte a questa edizione ci sono la Williams FW08C di Keke Rosberg e Jacques Laffite (1983), la McLaren MP4 di Niki Lauda (1982), l’Alfa Romeo 182 guidata da Andrea de Cesaris e terza classificata a monte-carlo nel 1982, e la Williams FW07C di Alan Jones, campione del mondo nel 1980, arrivata seconda a Monte Carlo nel 1981.

L’ingresso al pubblico per tutta la giornata di venerdì 13 maggio è libero e gratuito, mentre sabato 14 maggio il biglietto è a 50€ e domenica 15 maggio a 100€. Sotto i 16 anni di età l’ingresso è gratuito se accompagnati da una persona pagante. Biglietti in vendita presso l’Automobile Club di Monaco in rue Grimaldi e nelle biglietterie temporanee in prossimità del circuito, presso Place d’Armes ai piedi della Rocca dei Grimaldi e in Boulevard des Moulins vicino all’Ufficio del Turismo. Premiazioni e serata di gala domenica 15 maggio alle 20,30, nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo.

IGGY POP IN CONCERTO A MONTE CARLO

È uno degli artisti più influenti nella storia del rock, un fenomeno che è sempre al top della forma! Iggy Pop, 74 anni, ne vanta oltre 57 di carriera ed è di nuovo sul palco per un tour eccezionale in Europa dal 2 maggio al 7 agosto 2022. A Monte Carlo si esibisce giovedì 19 maggio, nella Salle des Princes al Grimaldi Forum. Oltre ai suoi grandi successi, Iggy Pop proporrà le canzoni del suo diciottesimo album, intitolato “Free”. Un progetto che unisce influenze Jazz, Rock e Afrojazz.



STAR TEAM FOR THE CHILDREN VS PILOTI F1, LA PARTITA DI CALCIO PER LA SOLIDARIETÀ

Il 2022 è un anno importante per l’Associazione Star Team For The Children, perché è il 30° anniversario di attività. Un traguardo celebrato insieme ai campioni di tanti sport per la tradizionale partita di calcio, a scopo benefico, World Stars Football Match, giunta alla 29a edizione. L’appuntamento è in programma martedì 24 maggio ore 19, allo Stadio Louis II di Monaco, per la sfida tra Star Team For The Children e All Stars Formula 1 Drivers. L’evento si svolgerà in presenza di S.A.S. il Principe Alberto II, Presidente Onorario e fondatore insieme a Mauro Serra, dell’Associazione Star Team For The Children.

L’invito è di ritrovarsi tutti allo stadio il prossimo 24 maggio e sarà un grande ritorno dopo tre anni di assenza, a causa dell’emergenza sanitaria. Un appuntamento unico al mondo con i campioni che rappresentano la storia dello sport di oggi e di ieri, uniti e vicini al pubblico per raggiungere il risultato più importante: la vittoria della solidarietà. Anche per questa edizione Radio Monte Carlo è la radio ufficiale. Vendita biglietti allo Stadio Louis II di Monaco: Tribune d’Honneur 15€ - Tribune Première 12€. Biglietteria aperta dalle ore 9 alle 18, sabato 21, domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 maggio 2022. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 14 anni di età accompagnati da un adulto.

