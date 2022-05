Monaco: alla scoperta della grande bellezza del Palazzo Principesco

THE ART OF RACING, QUANDO IL MOTORSPORT DIVENTA ARTE

In occasione del 79° Gran Premio di Monaco, fino a sabato 28 maggio è aperta ai visitatori un’esposizione ispirata al mondo delle corse automobilistiche. S’intitola "The Art of Racing" ed è allestita presso la galleria d’arte Espace 22. Sono raccolte le opere di due artisti accomunati dallo stesso entusiasmo per le corse. Da una parte Souria Draws, illustratrice francese, che coniuga la passione per la Formula 1 con quella per i fumetti, e dall’altra l’artista italiano Marco Collini, che realizza soggetti ispirati dai suoi ricordi e di ciò che ritiene essere l'epoca più bella del mondo delle corse. "The Art of Racing" si può visitare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (Bulevard d'Italie 24 a Monaco).

DITA VON TEESE, IL NUOVO SHOW

Sabato 7 maggio alle 20 nella Salle Garnier dell'Opera di Monte Carlo torna in scena la regina del Burlesque, Dita Von Teese, con il nuovo e atteso spettacolo intitolato Glamonatrix.

CONCERTO SINFONICO PER MOZART E HAYDN

Domenica 8 maggio alle 18, torna la grande musica sinfonica all’Auditorium Rainier III. Per la Serie Grande Stagione, sarà l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, diretta da Thomas Hengelbrock e accompagnata dal Coro e dai Solisti del Balthasar Neumann, ad esibirsi in un suggestivo programma su musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn.

A LUGLIO RIAPRE AL PUBBLICO IL PALAZZO DEI PRINCIPI

E’ una grande occasione per andare alla scoperta di un patrimonio eccezionale. Dopo due anni di chiusura, il Palazzo dei Principi di Monaco riaprirà le porte al pubblico con due grandi eventi: l’eccezionale scoperta di affreschi rinascimentali italiani, che coprono una superficie totale di 600 m2 e la ristrutturazione dei Grandi Appartamenti, con una nuova esposizione di dipinti che appartengono alle collezioni storiche dei Principi di Monaco. Per i visitatori le porte di casa Grimaldi saranno aperte dal 1° luglio al 15 ottobre di quest’anno.

Dal 2015, un progetto di restauro iniziato da S.A.S. il Principe Alberto II ha posto il Palazzo dei Principi all’avanguardia nella storia dell’arte mondiale, grazie alla portata delle scoperte fatte.

La Galleria d’Ercole, una sorpresa. Nascosti alla vista per più di un secolo, e in alcuni casi per quasi cinque secoli, gli affreschi del Palazzo di Monaco sono stati rivelati nel 2013, dopo episodi degni di una serie televisiva.

Quell’anno era stato previsto che le facciate confinanti con il Cortile d’Onore dovessero essere restaurate, ma all’epoca nessuno poteva immaginare quali sarebbero state le conseguenze. Dall’impalcatura allestita nel cortile era possibile vedere i disegni dei vetri e i motivi del soffitto della galleria d’Ercole, ma qualcosa ha fatto pensare che, nascosta sotto alcuni strati di ridipinture, si celasse un’antica decorazione. Vernici e ridipinture vennero raschiate lasciando spazio ai colori vivi su un intonaco a base di calce. Fu un’incredibile rivelazione di affreschi risalenti al Rinascimento italiano!

I grandi appartamenti, il carré renaissance, un patrimonio inedito. L’importanza della scoperta fatta nella Galleria d’Ercole consentì di ipotizzare che, all’interno del palazzo stesso, altre decorazioni storiche fossero rimaste nascoste, coperte nel corso dei secoli da ridipinture, altri motivi o addirittura falsi soffitti. E infatti, le squadre di restauratori avevano ragione e altri tesori sono riaffiorati anche nelle stanze interne di Palazzo.

Andrea Munari