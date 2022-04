Il Principe Alberto in visita in Italia

VIAGGIO IN ITALIA DEL PRINCIPE ALBERTO II

Dal 20 al 23 aprile il Sovrano è in Puglia e poi a Genova. Regolarmente si reca nei luoghi che sono storicamente legati alla sua famiglia e al Principato. Tra le tappe del suo viaggio ci sono Terlizzi, Trani, poi la Cattedrale di San Nicola Pellegrino, Castel del Monte e il Castello di Garagnone.

La mattina di sabato 23 aprile è a Genova per l’inaugurazione di Euroflora di cui Radio Monte Carlo è Radio Ufficiale, e poi è prevista una visita all’ospedale pediatrico Gaslini. Nel pomeriggio visita privata a Villa del Principe e poi cerimonia ufficiale a Palazzo Ducale, dove riceverà la cittadinanza onoraria dalla città di Genova, che è la città da dove i Grimaldi partirono alla fine del 1200 per insediarsi in quello che oggi è il Principato di Monaco.

L’UOMO E IL MARE, CONCORSO FOTOGRAFICO PER TUTTI

E’ un concorso che si svolge ogni due anni per iniziativa dell’Accordo Ramoge, di cui fanno parte Italia, Monaco e Francia. Questo accordo di collaborazione fra i tre Paesi ha come obbiettivo la preservazione dell’ambiente marino e del litorale nella zona compresa tra La Spezia e Marsiglia.

Il concorso "RAMOGE - L'uomo e il mare" è gratuito e aperto a tutti. Viene richiesto di valorizzare il rapporto tra le attività umane e il Mediterraneo. Si articola in tre categorie per gli adulti: Tema libero, L'uomo e il mare, RAMOGE Zone. Poi c’è una quarta categoria per i più giovani (under 21). Per partecipare è sufficiente registrarsi e caricare le proprie foto sul sito RAMOGE Ogni partecipante può inviare per ogni categoria un massimo di 4 foto accompagnate da un messaggio.

Il concorso si svolgerà fino al 30 settembre 2022 con la supervisione della Federazione Internazionale di Arte Fotografica (FIAP). Questa edizione vanta una giuria di fama internazionale, composta da Ricardo BUSI (Presidente FIAP), Greg LECOEUR ("Fotografo di natura dell'anno" - National Geographic, 2016) e Sergio PITAMITZ ("Fotogiornalista ambientale dell'anno" - NPPA, 2016).

MANON LESCAUT DOPO 37 ANNI ALL’OPERA DI MONTE CARLO

La Salle Garnier accoglie uno dei capolavori di Giacomo Puccini. E c’è grande attesa per quest’opera che fa parte della programmazione di questa stagione. Per Monte Carlo è una rappresentazione importante, perché “Manon Lescaut”, interpretata da Anna Netrebko (soprano), ritorna nel Principato dopo ben 37 anni di assenza, mentre la prima volta fu nel 1937. Ad accompagnare il cast ci saranno il Coro e l’Orchestra Filarmonica di Monte Carlo.

Info: www.opera.mc/fr/saison2021-2022/manon-lescaut-175

Il programma:

Venerdì 22 aprile - 20:00 (Gala)

Domenica 24 aprile - 15:00

Mercoledì 27 aprile - 20:00

Sabato 30 aprile - 20:30

SERATA ITALIANA AL MARCHÉ DELLA CONDAMINE

In Place d’Armes ai piedi della Rocca dove c’è il Palazzo dei Principi, c’è il mercato della Condamine e martedì 26 aprile dalle ore 19 è in programma “Una Serata italiana”. Si potranno degustare piatti della tradizione della nostra cucina e ci sarà musica dal vivo. È un’iniziativa del Comune di Monaco. Il Mercato della Condamine fu inaugurato nel 2012 dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlene.

Andrea Munari