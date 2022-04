Tutte le grandi emozioni del Monte Carlo Rolex Masters

ROLEX MONTE CARLO MASTERS, DOMENICA IL VINCITORE

E’ la fase decisiva del torneo sulla terra rossa del Monte Carlo Country Club e che domenica 17 aprile consacrerà il vincitore del torneo. Il numero 1 del mondo Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno e questo crea grande attesa per il risultato finale. Complimenti ai nostri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Musetti si è fermato agli ottavi, non riuscendo a battere l'argentino Diego Schwartzman, che ha avuto la meglio. Mentre Sinner è approdato ai quarti e si gioca un posto per la semifinale contro il tedesco Alexander Zverev.

Oltre alle sfide in campo c’è anche spazio per glamour e spettacolo, con la 28a edizione della Grande Notte del Tennis. Nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo, venerdì 15 aprile alle 20, si va a cena e si assiste allo spettacolo “Spirit of The Dance”, in presenza dei giocatori, degli sponsor e alcune celebrità.

Assente il Principe Alberto II per fare gli onori di casa, risultato positivo al test per il Covid. La notizia è arrivata mercoledì 13 aprile con un comunicato ufficiale del Palazzo Principesco. La salute del Sovrano non desta preoccupazione ed è asintomatico– hanno assicurato dal Palazzo Principesco – Lavora a distanza ed è sempre in contatto con i suoi collaboratori più stretti e con il governo.

A MONTE CARLO IL MONDO DELLA CULTURA MOBILITATA PER L’UCRAINA

Le istituzioni culturali di Monaco si stanno mobilitando simbolicamente, finanziariamente e artisticamente, versando il ricavato di alcuni eventi alla Croce Rossa Monegasca per aiutare la popolazione in Ucraina.

Dopo la prima dell’opera di “Wozzek” all'Opera di Monte Carlo, il concerto dell'Orchestra Filarmonica di Radio France al Festival Printemps des Arts, lo spettacolo teatrale “Elucubrazioni di un uomo improvvisamente colpito dalla grazia” di Édouard Baer e il concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo e di Maria João Pires, è il momento di uno spettacolo circense che cercherà di aiutare le scuole di circo in Ucraina.

Va in scena al Teatro Principessa Grace venerdì 15 aprile alle 20, sabato 16 aprile (Giornata Mondiale del Circo) alle 15 e alle 20 e domenica 17 aprile alle 11 e alle 15. Nel cast ci sono anche giovani artisti ucraini. Lo show è stato realizzato grazie alla collaborazione del Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, Circo di Budapest, Recirquel, Femina Sports di Monaco, Scuola di Circo Tourrette-Levens, VT Productions e Teatro Principessa Grace. Prezzo dei biglietti 25 e 30 euro per i bambini fino a 12 anni e 40, 50 euro per gli adulti. Infoline +377 9325 32 27 (www.tpgmonaco.mc).

Altri fondi arriveranno il 28 aprile con i Balletti di Monte-Carlo con la rappresentazione “Occhio per Occhio” e il10 giugno con lo spettacolo di circo e danza “My Land”.

Un’altra bella iniziativa di solidarietà arriva proprio dal mondo della danza: la compagnia i Balletti di Monte Carlo ha accolto un ballerino ucraino di 15 anni fuggito dal suo Paese, mentre l’Accademia di Danza Principessa Grace ne ha accolto altri quattro tra i 13 e i 17 anni.

IL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI MONACO

E’ l’undicesima edizione ed è in programma il 16 e 17 aprile al Grimaldi Forum. In vetrina autori e opere di Politica, Economia e Geopolitica, poi Romanzo, Poesia e Spiritualità, Gioventù, Manga ed Epopea Fantastica, Biografia, Storia dell’Arte e della Cultura. Tra gli autori internazionali ci sono Maarten Bogaerts, Dean De Servienti, Kenneth Eade, Mauro Giovanelli, Elena Joly, Alexandre Karvoski, Eliana Machado Meuge, Giorgio Mancassola, Christos Markogiannakis, Gisela Merello. Presente anche la Princess Grace Irish Library, la biblioteca irlandese intitolata Grace di Monaco.

Tra gli autori più attesi ci sono Pierre Assouline dell’Accademia Goncourt Française e l’attrice Anne Parillaud, che presenta il suo romanzo che ha per tema la violenza alle donne.

Omaggio anche a Josephine Baker, che fu grande amica della Principessa Grace. Il figlio, Brian Bouillon-Baker, ha scritto una toccante biografia sulla madre, grande artista ma anche donna impegnata nella Resistenza.

Inoltre, in collaborazione con MultiArt Gallery, è allestita un’esposizione di arte contemporanea con le opere di una quindicina di artisti internazionali, tra i quali Nathalie Amiot-Renaud, Dorian Vanhorenbeeck e Calipso de Sigaldi. Infine, il salone proporrà anche alcune conferenze. Per visitare il salone l’ingresso è libero e gratuito, l’orario di apertura al pubblico è dalle 10,30 alle 18. Info www.salondulivredemonaco.com.

Andrea Munari