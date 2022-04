Musica e storia nel Principato di Monaco

di Andrea Munari

ESTATE 2022, ANCHE CHRISTINA AGUILERA E MYRIAM FARES IN CONCERTO

Il Monte Carlo Summer Festival aggiunge altri due nomi alla lista degli artisti internazionali che si esibiranno in luglio e agosto.

Christina Aguilera sarà in concerto il 29 luglio nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo. Sei Grammy Awards, oltre 43 milioni di dischi venduti, un posto d’onore sulla Hollywood Walk of Fame, designata dal magazine Rolling Stone fra i 100 più grandi cantanti di tutti i tempi nella categoria under 30 artista sotto i 30 anni e nominata dalla rivista TIME nel 2013 fra le persone più influenti del mondo. Non è che una parte del suo “biglietto da visita” per una carriera assolutamente d’eccezione.



Myriam Fares, superstar libanese, sarà invece la protagonista della Notte d’Oriente, in programma l’11 agosto. Soprannominata la "Regina del palcoscenico" per le sue incredibili performance, gode di una popolarità straordinaria grazie ai suoi molteplici ruoli. Oltre ad artista e performer è anche "ambasciatrice di Google", celebrità più cercata sul web, icona della moda, influencer e non solo.

Se aggiungiamo ai nomi di Christina Aguilera e Myriam Fares, quelli di Pink Martini, Imany, James Blunt, Rita Ora, poi Alicia Keys per il Galà della Croce Rossa Monegasca e ancora Black Eyed Peas, Simple Minds e Gianna Nannini, la programmazione del Monte Carlo Summer Festival 2022 è sicuramente di altissimo livello. Sarà davvero un’estate di grande musica.

Informazioni (in italiano): https://www.montecarlosbm.com/it/shows-monaco#

QUARANTA DINOSAURI A MONTE CARLO

Un viaggio nel tempo e nella natura che riporta a 70 milioni di anni fa e anche oltre. Sabato 9 e domenica 10 aprile al Chapiteau di Fontvieille (Palatenda) è in programma la mostra itinerante sui dinosauri, presentata dal Musée Ephémère.

Si possono ammirare le riproduzioni di oltre quaranta esemplari di animali preistorici, tra i quali Velociraptor, Spinosauri, Stegosauro, Pteranodonti e anche T-Rex, ovvero il Tirannosauros Rex, dinosauro carnivoro bipede alto 13 metri, con un cranio gigantesco e denti lunghi fino a 20 centimetri.

Da visitare anche una galleria di immagini con i mammiferi dell’era glaciale e c’è la possibilità di assistere allo spettacolo che ha come protagonisti tre riproduzioni di dinosauri robotizzati e totalmente autonomi. Orario di apertura al pubblico, dalle 10 alle 18, prezzo del biglietto 7 euro.

Informazioni sul sito www.dinomusee.com.