Grande musica a Monte Carlo

JAMES BLUNT, RITA ORA, IMANY, PINK MARTINI IN CONCERTO A MONTE CARLO

Sono i primi nomi confermati per i concerti della prossima estate organizzati dalla Societé des Bains de Mer per il Monte Carlo Summer Festival 2022.

13 luglio Pink Martini all’Opera Garnier.

15 luglio Imany all’Opera Garnier.

28 luglio James Blunt nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo.

31 luglio Rita Ora nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo.

Informazioni www.montecarlolive.com (anche in italiano).

RECITAL DI PIANOFORTE E L’OPERA WERTHER

Torna la “Serie Grande Stagione” con il recital di Francesco Piemontesi, talentuoso pianista Italo-Svizzero, che si esibirà sabato 19 febbraio alle 20, sul palco dell’Auditorium Rainier III. In programma: Bach, Lachenmann e Schubert.

E torna anche l’opera nella Salle Garnier con "Werther" di Jules Massenet.

La prima è in programma domenica 20 febbraio alle 15, poi si replica martedì 22 febbraio (serata di gala), giovedì 24 febbraio (serata per il pubblico giovane) e sabato 26 febbraio.

Ad accompagnare il cast ci sono il Coro dei bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, diretta dal maestro Henrik Nánási.

PER IL CENTENARIO, MONACO CELEBRA IL PRINCIPE ALBERTO I

Il 2022 è l’anno delle commemorazioni dedicate al Principe Alberto I, per il Centenario della scomparsa. Nacque nel 1848, figlio del Principe Charles III di Monaco e della Principessa Antoinette-Ghislaine. Regnò dal 1889 al 1922. Fu un grande esploratore, ricercatore, uomo di scienza e viaggiò in tutto il mondo.

Va anche ricordato che Alberto I fu un pioniere dell'immagine e dell’audio, una delle sue passioni, e la testimonianza è un’esposizione eccezionale intitolata “Cinémato! - Il Principe Alberto I, pioniere della fotografia e del cinema”.

Gli oggetti, le foto e i documenti arrivano dall'Archivio del Palazzo dei Principi, dall'Istituto Oceanografico, dalle collezioni dell'Istituto Audiovisivo di Monaco.

La mostra si propone di mostrare il Principe dietro l'obiettivo e di ricordare quanto egli seppe legare la singolare esperienza della ripresa e della registrazione del suono all’esigenza di documentare i suoi viaggi e incontri.

Questa mostra fa dialogare suoni e immagini con le annotazioni scritte personalmente e le lettere del Principe e dei suoi compagni di viaggio.

L’esposizione “Cinematò!” è allestita presso l’Istituto Audiovisuel di Monaco fino al 30 dicembre 2022. Ingresso libero e gratuito da lunedì a venerdì dalle 10 alle 17,30. Informazioni princealbert1.mc

AMBIENTE MARINO, GLI INTERVENTI DELL’ACCORDO RAMOGE NEL 2022

La 54a riunione della Commissione dell'Accordo RAMOGE si è svolta lo scorso 4 febbraio. E’ un accordo di cooperazione internazionale per la conservazione delle coste e dell'ambiente marino, siglato da Italia, Monaco e Francia per la zona compresa tra La Spezia e Marsiglia.

Le delegazioni dei tre Paesi hanno fatto il punto sull'andamento delle attività del programma di lavoro biennale 2021-2022 e per l’anno in corso l'Accordo RAMOGE realizzerà azioni su larga scala, tra cui la preparazione di una nuova campagna di esplorazione in acque profonde, effettuata da una nave dell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), poi la condivisione delle pratiche più adatte per la gestione sostenibile di crociere e super yachting e infine la distribuzione di una guida destinata alle comunità locali, per la prevenzione dei rifiuti marini. Inoltre, durante la prossima Monaco Ocean Week, che si svolgerà dal 21 al 25 marzo prossimi, l'Accordo lancerà la nuova edizione del concorso fotografico internazionale "RAMOGE - L'Uomo e il Mare".

RAMOGE è l’acronimo di Saint RAphaël, MOnaco, GEnova

Informazioni ramoge.org

TRANSIZIONE ENERGETICA: UNA SECONDA VITA PER OGGETTI E ABITI

La transizione energetica nel Principato di Monaco passa anche attraverso la volontà di evitare gli sprechi e dando una seconda vita ad alcuni beni di consumo che altrimenti verrebbero buttati. Elettrodomestici, elettronica, abbigliamento, biciclette, mobili e non solo, perché tutto o quasi può essere riparato e recuperato. Il Governo Principesco ha invitato gli abitanti ad approfittare di questa iniziativa inedita a Monaco.

Una mappa indica dove si possono portare gli oggetti da riparare, grazie alla disponibilità di artigiani e specialisti insediati sul territorio monegasco, che mettono a disposizione la propria professionalità ed esperienza.

Andrea Munari