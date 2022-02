Il ritorno del Ballo della Rosa

IL BALLO DELLA ROSA SPOSTATO A LUGLIO

Inizialmente previsto il 19 marzo 2022, Il Ballo della Rosa è stato rinviato a causa delle condizioni sanitarie ancora incerte. Ma è già una buona notizia, dato che manca dalla primavera del 2020. La data fissata per l’evento di mondanità e solidarietà è venerdì 8 luglio 2022 e si svolgerà nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo.

Il Ballo della Rosa è organizzato a favore della Fondazione Princesse Grace e la Presidente, che è la Principessa Caroline di Hannover, ha affidato la direzione artistica al suo amico e creatori di moda Christian Louboutin. Insieme hanno scelto il tema della prossima edizione: "Gli anni Venti, il ritorno".

CHRISTIAN LOUBOUTIN, "L'EXHIBITION[NISTE]" IN MOSTRA A MONTE CARLO

Il giorno successivo al Ballo della Rosa verrà inaugurata "L'Exhibition[niste]", la grande mostra estiva del 2022 allestita al Grimaldi Forum e che sarà dedicata proprio a Christian Louboutin.

Resterà aperta visitatori dal 9 luglio al 28 agosto e presenterà collaborazioni esclusive del grande stilista, come le vetrate realizzate dalla Maison du Vitrail, un palanchino d'argento sivigliano, i suoi progetti con alcuni artisti, come le fotografie del regista David Lynch, il lavoro video di Lisa Reihana, le sculture in pelle dei designer inglesi Whitaker Malem, le coreografie di Blanca Li, il lavoro dell'artista visivo Imran Qureshi, oltre a uno spazio immersivo dedicato allo scultore e pittore Allen Jones creato appositamente con lui per questa mostra.

Non si tratterà di una retrospettiva classica, il percorso espositivo è stato concepito come un'odissea gioiosa attraverso tre decenni di eccezionale creatività, intrisa dalla curiosità di Christian Louboutin per tutte le culture e arti.



MONACO RUN 2022, WEEK END DI SPORT E SOLIDARIETA’

E’ un appuntamento che vede sempre grande partecipazione e si può scegliere a quale prova partecipare. Quest’anno sono tre:

La City Trail abbastanza impegnativa con un percorso di 10 km attraverso il Principato, tra strade, giardini, vicoli e monumenti.

La 5 Km Herculis, dove bisogna essere veramente allenati, perché si compete con atleti professionisti e si corre ad un’andatura molto sostenuta.

La Pink Ribbon Walk, una camminata che porta il colore rosa dedicato alle donne, perché ha l’obbiettivo di raccogliere fondi e di trasmettere l’importante messaggio di sensibilizzazione a favore della lotta contro il tumore al seno.

L’appuntamento per i circa 500 partecipanti è nella zona del porto del Principato sabato 12 e domenica 13 febbraio. Le iscrizioni sono aperte sia online e sia direttamente al villaggio sportivo della Monaco Run. Tutte le informazioni sono sul sito monacorun.com

Andrea Munari