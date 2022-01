Giovedì 3 febbraio alle 20.00 va in scena, al Théatre des Variétés di Monte Carlo, lo spettacolo "Il mio nome è Caino", organizzato dalla Dante Monaco.

Lo spettacolo è tratto dal libro omonimo di Claudio Fava, politico, giornalista e scrittore siciliano e si svolge nel pieno della seconda guerra di mafia siciliana degli anni 80. Una guerra di cui Fava stesso è stato testimone e vittima insieme (il padre fu ucciso in un agguato mafioso nel 1984). Nel romanzo Fava si proietta nella mente di un sicario, riuscendo pian piano ad assumerne ‘lo sguardo’ e a riconoscere in lui anche una normalità, una formazione, una cultura e persino un mestiere.

Il monologo è interpretato in maniera magistrale dall’attore Ninni Bruschetta, nel ruolo di un uomo chiamato dal destino a essere un mafioso che rimarrà fedele a sé stesso e all’immagine che gli altri hanno di lui: un killer di mafia soprannominato per la sua crudeltà Caino. Nel personaggio si trova la consapevolezza del male come affermazione di potenza, lucido arbitrio di spezzare il filo della vita. E' “Caino” perché il primo uomo che ha ucciso era come un fratello, e ha commesso il delitto per affermare il suo ruolo nella società alla quale appartiene per destino, quello di un esecutore materiale di delitti eccellenti per sentirsi migliore, superiore a tutti, potente quanto un Dio.

In controluce appare però quasi una radiografia del dolore e alcune fragilità del personaggio portano quasi a ‘comprendere’ Caino, diminuendo le distanze tra il bene e il male, assottigliandone quasi la linea di demarcazione e lasciando lo spettatore solo ad interrogarsi.

Il mio nome è Caino si intreccia alle musiche composte ed eseguite dal vivo dalla pianista e compositrice e direttore d’orchestra Cettina Donato: brani editi e composizioni inedite concepite appositamente per sostenere il racconto, attraversate da contaminazioni classiche, popolari e jazz.