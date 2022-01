A Monaco, tra rally, musica, sport e fotografia

ALL’OPERA DI MONTE CARLO ‘IL TURCO IN ITALIA’

E’ la prossima rappresentazione in cartellone, un’opera firmata da Gioachino Rossini.

Si va in scena nella Salle Garnier con un cast internazionale, che vede anche la partecipazione della bravissima Cecilia Bartoli nel ruolo di Donna Fiorilla. Il tutto accompagnato dai Cori dell’Opera di Monte Carlo e dalla formazione musicale Les Musiciens du Prince.

Il programma delle rappresentazioni:

venerdì 21 ore 20, domenica 23 ore 15, martedì 25 e giovedì 27 gennaio ore 20.

E’ SCATTATO IL 90° RALLY DI MONTE CARLO

E’ in pieno svolgimento nelle strade del Principato e dell’entroterra azzurrino la prima sfida del Mondiale Rally 2022, per la prima volta con la partecipazione di vetture ibride da corsa.

Quest’anno il Rally monegasco ha già tagliato un prestigioso traguardo, quello delle novanta edizioni e che appartiene alla sua entusiasmante storia sportiva.

Per questa ragione, l’Automobile Club di Monaco ha voluto partenza e arrivo del rally nella celebre Piazza del Casinò. Gran finale nel pomeriggio di domenica 23 gennaio, con la cerimonia di premiazione.

LE LEGGENDE DEL CALCIO CON LA PRINCIPESSA STEPHANIE PER BATTERE L’AIDS

Partita di calcio allo Stadio Louis II, in programma lunedì 24 gennaio alle 18,30. Le squadre in campo sono quelle dei Barbagiuans del Principe Alberto II e del Cirque FC della Principessa Stephanie. In campo numerosi ex calciatori che hanno lasciato il segno, vinto tanto e che in carriera hanno fatto parte del Principato e della squadra di calcio ufficiale del Monaco: Didier Deschamps, Youri Djorkaeff, David Trezeguet, Marco Materazzi, Marco Simone, Clarence Seedorf e altri ancora. Sono convocati anche il pilota monegasco della Ferrari F1, Charles Leclerc e Pierre Casiraghi.

I fondi raccolti con questa iniziativa di sport e solidarietà andranno a favore dell’associazione Fight Aids Monaco per la lotta contro il virus Hiv, creata nel 2004 dalla Principessa Stephanie.

L’idea di istituire il trofeo Fight Aids Cup è stata di Louis Ducruet, figlio della principessa, il quale ha dichiarato: “Anche quest'anno le leggende del calcio hanno risposto con la loro presenza e siamo molto contenti. Valorizzando questo evento con tanti campioni desideriamo poter aiutare l’associazione di mia madre Fight Aids Monaco”.

E’ una partita di calcio che abitualmente si gioca in questo periodo in occasione del Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, che però quest’anno è stato annullato e rimandato al 2023, a causa dell’emergenza sanitaria. La partita invece si potrà giocare, dato che è più facile da gestire a livello organizzativo, preservando la salute di spettatori e giocatori, rispettando il protocollo sanitario.

I biglietti costano 10 euro per gli adulti e 5 euro da 12 a 18 anni di età; ingresso gratuito sotto i 12 anni. Info: barbagiuansmonaco.mc (anche in italiano).

LA FONDAZIONE DEL PRINCIPE LANCIA IL CONCORSO DI FOTOGRAFIA SULL’AMBIENTE

La Fondazione Principe Alberto II di Monaco (FPA2) lancia la seconda edizione del Premio di Fotografia Ambientale. Questo premio annuale è stato creato con l'obiettivo di premiare i fotografi che usano la loro creatività per sensibilizzare la consapevolezza della protezione ambientale. Per questa seconda edizione, i fotografi sono invitati ad immortalare il nostro rapporto con la natura e gli stretti legami tra salute umana e salute del pianeta.

“Siamo orgogliosi di lanciare questo Premio per la Fotografia Ambientale – ha dichiarato Olivier Wenden, vicepresidente e amministratore delegato della Fondazione del Principe Alberto II – Per noi è l'opportunità di celebrare la bellezza della natura, dando uno sguardo lucido alle sfide ambientali che dobbiamo affrontare. Evidenziando le interconnessioni tra l'Uomo e un Pianeta sano, desideriamo promuovere la consapevolezza collettiva da cui nascerà il cambiamento. Gli scatti della prima edizione hanno superato tutte le nostre aspettative e non vediamo l'ora di scoprire cosa ha in serbo per noi questa seconda edizione”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 marzo 2022, tramite la piattaforma specializzata Photocrowd. I fotografi sono invitati a presentare fino a cinque fotografie in ciascuna delle cinque categorie del concorso:

• Meraviglie polari

• Nel cuore della foresta

• Mondi sottomarini

• Umanità versus Natura

• Verso un futuro sostenibile

Per partecipare è necessario inviare i file delle foto nella pagina dedicata del concorso fotografico: www.photocrowd.com/pa2faward/

Andrea Munari