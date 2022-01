A Monte Carlo grandi emozioni, tra il Rally e Monaco Optimist Team Race

NOVANTESIMA EDIZIONE PER IL RALLY DI MONTE-CARLO

Ultimi preparativi in corso per il rally in programma da lunedì 17 a domenica 23 gennaio. E’ la prova che apre il Mondiale Rally e porta con sé una novità importante, perché partirà eccezionalmente dal Principato e non da Gap, località dell’entroterra della Costa Azzurra, come avveniva dal 2014. Tutti i partecipanti si ritroveranno sulla Piazza del Casinò. Una decisione voluta dal comitato organizzativo dell’Automobile Club di Monaco, per festeggiare le novanta edizioni del mitico Rally di Monte-Carlo. Anche il percorso delle prove speciali è stato quasi completamente modificato.

I primi tre giorni saranno per le ricognizioni e poi, da giovedì 20 gennaio, scatterà la gara, con partenza dalle 18,45 dalla Piazza del Casinò, per la prima prova speciale in notturna, la mitica notte del Turini. E’ una speciale cronometrata lunga 38,45 chilometri, da Luceram a Lantosque e poi da La Bolléne, passando da Vésubie, fino a Moulinet. Il 21 gennaio ci saranno altre tre speciali, quasi 100 chilometri nel Parco del Mercantour, mentre il 22 gennaio ci si sposterà nell’Alta Provenza per altri 98 chilometri di gara. Domenica 23 gennaio ultime quattro cronometrate di 67 chilometri e nel pomeriggio l’arrivo nella Piazza del Casinò con le premiazioni. Il pilota da battere è Sébastien Ogier, che ha vinto otto volte Rally di Monte-Carlo: nel 2009, dal 2014 al 2019 e nel 2021. Informazioni e programma sul sito dell’Automobile Club di Monaco www.acm.mc.

MONACO OPTIMIST TEAM RACE, IN GARA I GIOVANI VELISTI

Lo Yacht Club di Monaco ha confermato gli eventi sportivi che segnano l’avvio della nuova stagione dedicata alle regate per imbarcazioni monotipo e il primo è Monaco Optimist Team Race, in programma fino a domenica 16 gennaio.

A timonare sono 60 giovani promesse della vela, hanno meno di 14 anni e provengono da quindici Paesi. Si va ad eliminazione per accedere alla finale e aggiudicarsi il trofeo di questa 12ima edizione.

24 FOTO CON I MOMENTI PIU’ IMPORTANTI DI MONACO NEL 2021

E’ una selezione di 24 scatti che ricordano i momenti più significativi del 2021. Gli autori sono tre fotografi che lavorano tutto l’anno per la Direzione della Comunicazione di Monaco e hanno il compito di immortalare gli eventi e i momenti che contano.

Tra le foto selezionate ci sono le celebrazioni per la Festa Nazionale, la gestione dell'emergenza sanitaria, il Principe Alberto II a Expo Dubai e la storica vittoria della finale di basket che ha eletto a Campione d’Europa la squadra del Monaco. L’esposizione è allestita nella Galerie de Pecheurs sino al 31 gennaio.

I NUOVI NATI DEL 2021 NEL PRINCIPATO E I 5 NOMI PIU’ USATI

Una curiosità per archiviare il 2021 anche a Monaco: ci sono stati 976 nuovi nati. I 5 nomi di battesimo preferiti per le femmine sono stati: Victoria, Louise, Lena, Léa e Anna. Per i maschi i nomi più usati sono stati: Gabriel, Matteo, Leo, Louis e Raphaël.

Andrea Munari