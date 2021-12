Passare il Natale a Monte Carlo: tra l'albero di Piazza del Casinò e la pista di pattinaggio

di Andrea Munari

IL FESTIVAL DEL CIRCO DI MONTE CARLO TORNERA’ NEL 2023

E’ stata rinviata la 45a edizione del Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, presieduto dalla Principessa Stephanie di Monaco. Era in programma dal 22 al 30 gennaio 2022 nel Palatenda di Fontvieille. Lo ha comunicato il comitato organizzativo, motivando la decisione per l’evoluzione incerta della situazione sanitaria con la quale si deve confrontare anche il Principato. La priorità resta preservare la salute del pubblico, degli artisti e del personale.

Il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo è il più importante evento mondiale del genere e per portarlo in scena è necessario che ci siano tutte le condizioni che ne consentano lo svolgimento. Troppo rischioso gestire oltre 200 artisti provenienti da venti Paesi, accogliere decine di migliaia di spettatori per assistere ad una ventina di spettacoli concentrati in nove giorni.

NATALE A MONTE CARLO, LA PIAZZA DEL CASINO’, IL VILLAGGIO DI NATALE E LA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO

Oltre alle tante proposte gastronomiche dei ristoranti monegaschi, al piacere dello shopping natalizio e alle iniziative culturali e di spettacolo, passeggiare nelle vie del Principato in questo periodo significa visitare e riscoprire luoghi già conosciuti, ma questa volta vestiti a festa.

La Piazza del Casinò, per esempio, con il suo albero di Natale alto 18 metri, i suoi igloo illuminati che accolgono gli appassionati di selfie, una giostra per bambini nei giardini e la facciata del Casinò che cambia colore con proiezioni suggestive. Oppure sul Porto d’Hercule, dove c’è il Villaggio di Natale, quest’anno ispirato al Canada. E’ la tappa ideale per chi è in famiglia, con le attrazioni per i più piccoli, Babbo Natale a passeggio e tanti chalet in legno con golosità e idee regalo.

Ma è anche la pista di pattinaggio su ghiaccio ad essere una delle attrazioni più frequentate. Si trova proprio a fianco del villaggio natalizio ed è allestita al posto della Piscina Rainier III. 1.200 metri quadrati su ghiaccio da percorrere su e giù, all’aria aperta, di giorno e di sera. Resterà in funzione sino a fine febbraio.