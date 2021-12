Tutta la magia del Natale a Monte Carlo

Monte Carlo splende di magia e decori in queste festività del 2021.

Piazza del Casinò accoglie i visitatori con uno scintillante albero: 18 metri di altezza e 4000 addobbi bianco, ocra e oro. E naturalmente ancora raffinati abeti, una vera foresta, per l’Atrium del Casinò. All’Hôtel de Paris il simbolo natalizio è griffato Chopard.

Il 3 dicembre si è inaugurato, alla presenza del Principe Alberto II, dei Principini Jacques e Gabriella e della Principessa Caroline di Hanover il tradizionale Village de Noël a Port Hercule. Il tema di quest'anno è il Canada. Il Villaggio sarà visitabile fino al 2 gennaio e tenterà i visitatori con giostre, chalet scenografici e leccornie prelibate. Fino a marzo sarà invece possibile divertirsi sulla pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto presso lo Stadio nautico Rainier III.

Non mancheranno spettacolari giochi di luce proiettati sulla facciata del Casinò, dal 26 al 31 dicembre. E per i golosi tentazioni firmate: con la cioccolata calda dello chef stellato Alain Ducasse nel Patio dell’Hôtel de Paris; con lo Chalet gourmand des Chefs, in avenue de Monte-Carlo; con il tea time e le merende di Natale dell’Hôtel Hermitage.

(foto Monte-Carlo SBM)