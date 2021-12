Arte, opera e eccellenze gastronomiche al Principato di Monaco

di Andrea Munari

12 MILIONI DI EURO PER GLI OGGETTI DI KARL LAGERFELD

Soddisfatti collezionisti d’arte e appassionati, che hanno investito nei beni appartenuti a Karl Lagerfeld. Per la prima vendita all’asta organizzata da Sotheby’s nel Principato, si parla di un totale di 12 milioni di euro incassati e tra gli oltre 500 oggetti più desiderati c’erano le tre Rolls Royce dello stilista. Per esempio, la Phantom del 2018 stimata tra 300.000 e 350.000 euro è stata aggiudicata per 436.000 euro. Oppure il ritratto di Karl Lagerfeld, realizzato dall’artista giapponese Takashi Murakami, stimato tra 80 e 120.000 euro, è stato battuto per 292.100 €.

CON “IL CORSARO” TORNA IN SCENA L’OPERA A MONTE CARLO

Prosegue la nuova stagione con la prossima rappresentazione. Grande attesa per “Il Corsaro”, in programma domenica 12 e in replica martedì 14 dicembre all’Auditorium RAINIER III. E’ un’opera di Giuseppe Verdi che debuttò al Teatro Grande di Trieste nel 1848. A dirigere ci sarà il maestro Massimo Zanetti, che torna a Monte Carlo dopo aver diretto un anno fa “I due Foscari” sempre di Verdi.

L’ECCELLENZA ENOGASTRONOMICA DELLA REGIONE MARCHE

L’iniziativa è in programma lunedì 13 dicembre ed è organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Monaco, in occasione della sesta edizione della “Settimana della Cucina italiana nel Mondo”. Allo Yacht Club di Monaco è la Regione Marche a portare in tavola i prodotti tipici del territorio, elaborati da una squadra di grandi chef marchigiani e con un’attenzione particolare alla sostenibilità, perché il tema di quest’anno è “Tradizione e prospettive della cucina italiana: consapevolezza e promozione della sostenibilità alimentare”. E questo significa saper coniugare i sapori della nostra migliore tradizione, con il rispetto e la tutela dell'ambiente umano e marino.



SUL PORTO IL VILLAGGIO NATALIZIO E 'U GIRU DE NATALE'

Due belle iniziative sul porto del Principato, con il Villaggio di Natale che ha aperto al pubblico ed è stato inaugurato dal Principe Alberto con i figli e principini Jacques e Gabriella, dalla Principessa Caroline d’Hannover, Pierre e Beatrice Casiraghi. Ci sono giostre, chalet con degustazioni do golosità dolci e salate, e vendita di oggetti regalo, quest’anno tutto ispirato al Canada.

Mentre domenica 12 dicembre ci sarà anche un evento sportivo, una corsa di 10 Km con oltre mille partecipanti. In dialetto monegasco si chiama “U giru de Natale” ed è organizzata dall’associazione della Sureté Publique, cioè le Forze dell’Ordine monegasche.