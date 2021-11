Musica che emoziona, spettacoli che vanno dritto al cuore. Torna, dal 23 novembre al 4 dicembre, uno degli appuntamenti imperdibili per gli amanti della grande musica e del jazz: il Monte Carlo Jazz Festival, giunto quest'anno alla sua 15°edizione. A ospitare i memorabili concerti è la prestigiosa Opéra Garnier Monte-Carlo.

Il Festival fu fondato nel 2006 da Jean-René Palacio e nel suo programma ha ospitato i più grandi: Chick Corea, Sonny Rollins, Ron Carter, Marcus Miller, Herbie Hancock, Manu Katché, McCoy Tyner, John McLaughlin, Diana Krall, Dee Dee Bridgewater,

Gregory Porter, Paolo Conte, Melody Gardot, Al Jarreau, Wayne Shorter, Bobby McFerrin. Oltre alle giovani promesse che hanno poi confermato il loro luminoso talento, come Avishai Cohen, Raoul Midon, Esperanza Spalding, Kyle Eastwood, Ibrahim Maalouf.

Sette le date quest'anno, con un cast che prova come questa musica sia ancora viva come non mai.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

23 novembre: Avishai Cohen Trio

(ph. A. Terlaak)

Avishai Cohen è cantante, compositore e bassista. Cresciuto in una famiglia di musicisti vicino a Gerusalemme, si è trasferito a New York negli anni 90. Affascinato da musicisti come Art Tatum, Charlie Parker, Miles Davis o Herbie Hancock, si è formato attraverso lo studio intensivo della loro musica.

24 novembre: Jamie Cullum

(ph. D. North)

A 40 anni, con una manciata di dischi d'oro e Grammy Award in tasca, Jamie Cullum si è definitivamente inserito nella grande famiglia del jazz vocale ed esprime la sua visione disinibita di una tradizione ancorata al jazz, ma decisamente aperta ai ritmi e ai suoni della musica popolare più contemporanea. Jamie ha anche, ha partecipato alla colonna sonora del film "Bridget Jones The Age of Reason", con la canzone "Everlasting Love" eal film "Gran Torino" di Clint Eatswood per cui ha scritto la ballata omonima.

25 novembre Steve Hackett – Genesis Revisited Seconds Out + More!

Cantautore britannico, conosciuto come il chitarrista dei Genesis dal 1971 al 1977, predilige un suono etereo e sperimentale, privilegiando l'armonia e la musicalità rispetto alla dimostrazione tecnica. Il suo universo sonoro è poetico, anticonformista e onirico, specifico della sua carriera da solista. Nel 2013 ha pubblicato una nuova edizione del suo album "Genesis Revisited".

29 novembre Gregory Porter

(ph. A. Sioux)

Porter è una leggenda nel mondo del jazz, ha vinto Grammy Award e suonato per la Regina d'Inghilterra. Il suo sesto album in studio, "All Rise", segna un ritorno alle composizioni originali del baritono che ama i testi impregnati di sensibilità che mescolano jazz e soul, blues e gospel.

30 novembre Chucho Valdés Quartet Feat Yilian Cañizares

(ph CCP Photography Miami)

Chucho Valdés è il pianista cubano capace di mescolare stili, bop, pop, mambo, classico e contemporaneo, per raccontrea la sua versione del mondo. La sua è una carriera di più di 60 anni e il suo uso innovativo di temi popolari ha anche contribuito allo sviluppo della musica cubana contemporanea. Al Monte-Carlo Jazz Festival si esibisce con la talentuosa Yilian Canizares, violinista, cantante e compositrice, in bilico tra jazz, classica e ritmi afro-cubani.

3 dicembre Paul Personne

(ph. E. Martin)

Chitarrista dalla calda voce ed eccezionale melodista dal talento evidente. Il suo nuovo album (scritto, composto e registrato tra la Normandia e Bruxelles) è "Funambule" un album affascinante ed elettrico.

4 dicembre David Hallyday Imagine un Monde Tour

Figlio di due leggende musicali francesi, Sylvie Vartan e Johnny Hallyday, il musicista e produttore ha imparato a suonare la batteria, il pianoforte e la chitarra da autodidatta. Sale sul palco per la prima volta a 13 anni, al Pavillon de Paris per suonare la batteria e accompagnare il padre. Tra i suoi album "Rock'n'Heart", "On the Road", "Novacaine".