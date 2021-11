Il Principe Alberto assegna i premi per l'ambiente

Uno spettacolo suggestivo ed emozionante, presentato in prima mondiale, ha reso omaggio al 15° anniversario della Fondazione per l’ambiente del Principe Alberto II (FPA2).

La grande orchestra ZanghomusiQ su musiche composte da Tim Janis, i cori dell’Opera di Monte-Carlo, il supporto in immagini del video editor Thomas McBee, hanno raccontato "La Via della Pioggia - Speranza per la Terra” (The Way of the Rain - Hope for Earth), una vibrante dichiarazione d’amore al nostro pianeta e per la sua tutela, un'ode alla potente bellezza della natura, ma anche alla sua vulnerabilità. Una rappresentazione immaginata e diretta dall’artista Sibylle Szaggars, moglie del grande attore e produttore Robert Redford, il quale ha contribuito con un’emozionante narrazione, accompagnato dalla giovane pianista Stella Almondo e dalla soprano Norah Amsellem.

Un evento esclusivo svoltosi lo scorso 29 ottobre nella Salle des Princes del Grimaldi Forum, in occasione dell’annuale cerimonia di premiazione della Fondazione, che ricompensa chi contribuisce alla protezione della Terra e proprio alla vigilia della COP 26, la conferenza mondiale sul clima a Glasgow.

Prima di assegnare i Planetary Health Awards, il sovrano ha preso la parola: “Ho creato questi premi per mostrare il mio sostegno a uomini e donne eccezionali che si impegnano per salvare il nostro pianeta. E’ commovente pensare che dietro i settecento progetti che abbiamo guidato o sostenuto negli anni, grazie ai novanta milioni di euro impiegati, abbiamo permesso di preservare al meglio decine di specie e contribuito a proteggere centinaia di ecosistemi”.

Il Premio per l'Acqua è stato assegnato alla giovane attivista Autumn Peltier, per il suo impegno all’accesso all'acqua potabile per le popolazioni indigene del Canada. Molti giovani in tutto il mondo ne hanno tratto ispirazione.

Il Premio Biodiversità è andato alla piattaforma scientifica e politica intergovernativa indipendente IPBES, (137 Stati membri), che si occupa di biodiversità e servizi ecosistemici. Un lavoro prezioso lavoro sulla biodiversità globale, gli ecosistemi, per i contributi alle popolazioni, per gli strumenti e i metodi per proteggere e utilizzare in modo sostenibile risorse naturali vitali. A ritirare il riconoscimento è stata Anne Larigauderie, segretaria esecutiva dell'IPBES.

Il premio per il Cambiamento Climatico è stato assegnato all’organizzazione no-profit GreenWave, co-fondata da Bren Smith nel 2014, che lavora con le comunità costiere del Nord America per un'economia blu-verde, costruita e guidata da agricoltori che rigenerano gli oceani.

Sono anche state assegnate 27 borse di studio, grazie ai contributi forniti da FPA2, Moët Hennessy e Fondazione Cuomo. Sono giovani ricercatori dell’IPCC, originari di Paesi in via di sviluppo e che un domani potranno aiutare i rispettivi Paesi, come ha sottolineato Abdallah Mokssit, Segretario dell'IPCC: “Il loro sapere aumenterà le conoscenze scientifiche soprattutto su questioni locali, consentendo l'implementazione di soluzioni innovative ed efficaci”.

Andrea Munari