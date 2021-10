Anche Robert Redford alla premiazione della Fondazione Principe Alberto II

I PREMI DELLA FONDAZIONE PER L’AMBIENTE DEL PRINCIPE ALBERTO II E LO SPETTACOLO CON ROBERT REDFORD

Venerdì 29 ottobre nella Salle des Princes del Grimaldi Forum si svolge la premiazione annuale da parte della Fondation Prince Albert II (FPA2) a tre personalità impegnate nella protezione dell’ambiente, in particolare in tre ambiti: Acqua, Cambiamento Climatico e Biodiversità.

Inoltre, in collaborazione con la Fondazione Cuomo e Moët Hennessy, vengono assegnate borse di studio a 27 studenti per le loro ricerche sui cambiamenti climatici e la rigenerazione del suolo. Gli studenti parte del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), il più importante organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, istituito nel 1988 dalla World Meteorological Organization (WMO) e dallo United Nations Environment Programme (UNEP). La missione è fornire al mondo una visione chiara e scientificamente fondata dello stato attuale delle conoscenze sui cambiamenti climatici e sui loro potenziali impatti ambientali e socioeconomici.

Per il pubblico presente c’è anche lo spettacolo intitolato LA VIA DELLA PIOGGIA – SPERANZA PER LA TERRA (The Way Of The Rain – Hope For Earth), che unisce cinema, musica, danza e canto, ideato e messo in scena da Sibylle Szaggars Redford, moglie di Robert Redford. Presente anche il grande attore, da anni impegnato per la preservazione del pianeta, che partecipa allo spettacolo prestando la sua voce. Si comincia alle 18,30 con un omaggio per i 15 anni di attività della Fondazione per l’ambiente del Principe.

I tre vincitori 2021 dei premi Acqua, Cambiamenti Climatici, Biodiversità

· Abdallah Mokssit, Segretario di IPCC

· Philippe Schaus, Presidente di Moët Hennessy

· Francisco Diaz Lison, Direttore Generale della Fondazione Cuomo

LA GRANDE DANZA CON I BALLETTI DI MONTE CARLO E SIDI LARBI CHERKAOUI

Dopo il debutto della nuova stagione con ROMEO E GIULIETTA, si torna in scena alle 19.30 nella Salle Garnier dell’Opera,29 30 e 31 ottobre con due attese rappresentazioni. La prima è IN MEMORIAM del coreografo Sidi Larbi Cherkaoui e la seconda è BACH ON TRACK 61, la nuova creazione di Jean Christophe Maillot, coreografo e direttore artistico della compagnia Les Ballets de Monte-Carlo.

IL LUNA PARK DEL PRINCIPATO DI MONACO

E’ tornato finalmente il luna park, che qui si chiama “Foire Attractions de Monaco”. È allestito sul porto e resterà aperto fino al 19 novembre, giorno della Festa Nazionale Monegasca. Una tradizione introdotta dal Principe Ranieri III, padre di Alberto II e che si ripete ogni anno. Giostre, giochi di abilità, lotterie a premi, degustazioni di golosità dolci e salate, per il piacere il divertimento di grandi e piccoli. Gli orari di apertura: dalle 11 alla mezzanotte da venerdì a domenica e fino alle 23 gli altri giorni.

Per informazioni e regole per l’ingresso visitare il sito del Comune di Monaco.