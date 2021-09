5° Gala for Planetary Health, raccolta fondi per la salute del pianeta

Seratona al Palazzo Principesco giovedì 23 settembre per il Gala For Planetary Health, quinta edizione e organizzato dalla Fondazione per l’ambiente che porta il nome del Principe Alberto II, fondazione che, tra l’altro, ha festeggiato il 15° anno di attività.

Questo evento serve per raccogliere fondi e intervenire là dove c’è bisogno attraverso la Fondazione del Principe e la Fondazione della Principessa Charlene.

Red carpet e cocktail sulla Piazza di Palazzo. Poi cena, spettacolo e asta di memorabilia all’interno, nel cortile d’onore. Tutto al top e in un’atmosfera molto suggestiva, se pensate che si è anche a casa del Principe.

A fare gli onori di casa il Principe Alberto II e la sorella, la Principessa Caroline d’Hannover.

Ad essere premiata per il proprio impegno umanitario e a favore del pianeta è stata Sharon Stone, sempre affascinante e bella. Ha scelto un vestito a balze e a strascico color viola. Ad accompagnarla Orlando Bloom, che ha ricevuto il premio dalla Fondazione del Principe nel 2018. I premiati delle altre edizioni: Leonardo DiCaprio nel 2017, Robert Redford nel 2019 e Sting l’anno scorso.

Tra gli ospiti del gran galà, anche gli attori Alì Jay, noto anche in "Daredevil", lo spagnolo Jon KortaJarena, anche testimonial di un profumo, poi Gaspard Ulliel (famoso anche lui per un profumo ancora più famoso), Lucas Bravo, visto in "Emily in Paris" e che sarà prossimamente in un documentario a fianco di Julia Roberts e George Clooney. Presente anche Julian Lennon, figlio del grande John Lennon.

Per quanto riguarda le presenze femminili, tutte belle ed elegantissime, a cominciare dall’attrice Pom Klementieff, che vedremo nel 7° "Mission Impossible" di Tom Cruise, che uscirà nel maggio 2022.

Poi le modelle brasiliane Prado Fonseca e Isabeli Fontana, l’olandese Cindy Kimberly e la norvegese Frida Aasen. Menzione speciale per l’abito indossato, alla modella e stilista di costumi da bagno Sofia Resing. Infine, l’attrice e regista francese Melanie Laurent, premiata con un César e vista in "Inglorious Bastards", ma anche regista del bellissimo documentario sull’ambiente intitolato “DEMAIN” (Domani).

Nel cortile interno di Palazzo è stata servita la cena pensata dallo chef Yannick Alléno, anche lui star tra le star con le sue 9 stelle Michelin.

Tra gli oggetti battuti all’asta c’erano gioielli e automobili dei Principi di Monaco, oltre a viaggi, un motoscafo e la tuta da pilota di F1 di Max Verstappen.

Forse, il Gala For Planetary Health è diventato il super galà, tra tutti quelli che si svolgono a Monaco. La salute del pianeta è diventata la priorità e non c’è più tempo da perdere.