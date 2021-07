La famiglia principesca al Gala della Croce Rossa Monegasca, assente la principessa Charlène: emozioni sotto le stelle con Jamie Cullum

È stata davvero una serata speciale per i circa 700 partecipanti che, venerdì 16 luglio, si sono ritrovati per la prima volta nella nuova Piazza del Casinò del Principato ed è stato un privilegio farne parte. Il Gala della Croce Rossa Monegasca, organizzato dalla Societé des Bains de Mer, si è svolto all’aperto e per l’occasione l’evento è diventato il primo “Concerto d’estate”, con protagonista l’artista britannico Jamie Cullum.

LA FAMIGLIA PRINCIPESCA

Apertura del red carpet alle 20 davanti ai flash dei fotografi. Il Principe Alberto II, presidente della Croce Rossa Monegasca, è arrivato alle 20,30 e con lui c’erano la sorella, la Principessa Caroline di Hannover con i tre figli Casiraghi: Pierre accompagnato dalla consorte Béatrice, Andrea con la moglie Tatiana e Charlotte, ma senza il marito Dimitri Rassam. Assente anche la moglie del sovrano, la Principessa Charlène, che si trova in Sudafrica. Presenti il fratello della Principessa di Monaco, Gareth Wittstock con la consorte. Tra le celebrità a sfilare sul tappeto rosso, anche la grande artista Dame Shirley Bassey e la produttrice cinematografica Monika Bacardi.

IL COCKTAIL AL CAFE’ DE PARIS

Nella grande terrazza del Cafè de Paris gli ospiti sono stati serviti a tavola con tre portate di prelibate degustazioni, dall’antipasto al dolce. La nuova formula non prevede la cena, ma un cocktail con raffinati assaggi gastronomici. Alle 21,45 l’invito a prendere posto in platea, allestita nella Piazza del Casinò. Il palcoscenico e due maxischermi sono stati posizionati davanti all’entrata principale della celebre sala da gioco. Pochi minuti prima dell’inizio del concerto è stato reso un omaggio alle attività umanitarie nel mondo e a Monaco della Croce Rossa Monegasca, con la proiezione di un breve filmato.

IL CONCERTO NELLA PIAZZA DEL CASINO’

Alle 22,30 è salito sul palco Jamie Cullum ed è stata una magnifica performance. Lui, voce e pianoforte, i suoi due musicisti al basso e alla batteria. In un attimo ha coinvolto il pubblico e salutando i presenti ha detto: “E’ un momento particolare, ho un pubblico vero di fronte a me e sono davvero molto felice di essere qui con voi, su questo palcoscenico”.

Tanto talento, canta e suona magistralmente, offrendo un pieno di energia e benessere con la sua musica. Scattano gli applausi su “Everlasting Love” e altri ancora, lunghi e ripetuti per la sua rivisitazione di “Come Together” dei Beatles. Le sorprese non sono finite, le note riempiono la serata del gran galà, quando regala versioni personalissime di standard intramontabili come “I’ve Got You Under My Skin”. Poi si lancia in “New York, New York”, ma che trasforma in un sublime intreccio con “Empire State of Mind” di Alicia Keys, giocando anche su “Paradise” dei Coldplay.

Il finale è un crescendo e quando parte con la hit planetaria “Uptown Funk” di Mark Ronson e Bruno Mars, naturalmente eseguita a modo suo, tutti si alzano in piedi.

Emozioni vere nel segno della musica e con un grande artista, in una notte sotto le stelle diversa da tutte quelle che sono precedute da oltre un anno e mezzo.

E’ stato bello ritrovarsi tutti per un’occasione speciale e organizzata nel rispetto delle regole sanitarie. La prima edizione del “Concerto d’estate” è stata anche la celebrazione al ritorno della prima vera esibizione musicale dal vivo nel Principato con un artista internazionale e per rendere onore al grande lavoro che compie la Croce Rossa Monegasca, alla quale è destinato il ricavato del galà per sostenere e aiutare chi ha bisogno.