Tutto pronto per il Galà della Croce Rossa Monegasca

Si svolge per 72a volta venerdì 16 luglio e per la prima volta nella Piazza del Casinò. Confermata la presenza del Principe Alberto II, che è anche il presidente della Croce Rossa Monegasca, ma non ci sarà la Principessa Charlene, che come comunicato dal Palazzo Principesco è trattenuta in Sudafrica per motivi di salute.

Nella nuova formula del gran galà non ci sarà più la cena per tutti i partecipanti, ma un cocktail che inizia alle 20 e a seguire il concerto di Jamie Cullum. Il ricavato della serata andrà a favore della Croce Rossa Monegasca per azioni umanitarie. Una serata di mondanità e solidarietà per aiutare chi ha bisogno nel mondo.

Torna l’arte con tre appuntamenti importanti per tutta l’estate

Tre esposizioni che si svolgono al Grimaldi Forum, il Centro culturale monegasco, oltre che dei grandi congressi e manifestazioni del Principato.

La prima è una bellissima retrospettiva dedicata all’artista svizzero Alberto Giacometti, aperta fino al 29 agosto. 230 opere su 2.500 m2 con numerosi capolavori e altre creazioni che raramente vengono portate fuori dalla loro sede, alcune addirittura per la prima volta e proprio in occasione di questa esposizione a Monaco.

Concomitante c’è anche una mostra di gioielli che piacerà non solo ad appassionati e collezionisti, ma anche al pubblico femminile. Si intitola "Bijoux di Artisti”, da Picasso a Koons, passando da Roy Lichtenstein, Frank Stella, Keith Haring, ORLAN, Miguel Chevalier e molto altri. In esposizione per i visitatori ci sono 180 preziosi che appartengono alla collezione personale di Diane Venet, grande appassionata e moglie del celebre scultore Bernar Venet, che iniziò a raccoglierli oltre 50 anni fa.

Il terzo appuntamento è con ArtMonte-CARLO il 16 e 17 luglio. Qui si tratta di un vero e proprio salone d’arte e di design, che presenta oggetti di prestigiose gallerie d’arte contemporanee, ma anche di mercanti d’arte moderna e antica. C’è molto da vedere e la conferma che anche l’arte ha ritrovato il proprio posto tra le iniziative dell’estate qui nel Principato.