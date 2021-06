18° Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: la premiazione

Si è svolta sabato 5 giugno, al Grimaldi Forum, la serata di gala del 18° Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, l'evento ideato e presieduto da Ezio Greggio. la Giuria, composta da Raoul Bova (Presidente), Mario de la Rosa, Giacomo Ferrara e Mario Sesti, ha premiato questi film:

Miglior film "Sentimental" di Cesc Gay

Miglior regia "Dinner in America" di Adam Rehmeier

Miglior attore Udo Kier

Miglior attrice Griselda Siciliani

Premio del pubblico "Swan Song"

Premio speciale della giuria "Honeymood" di Talya Lavie.

Premio Short Comedy Award "Wichita" di Sergine Dumais

La cerimonia di premiazione è stata presentata da Ezio Greggio. Tra gli ospiti, l’attore Chazz Palminteri ("Bronx", "I soliti sospetti", "Terapia e pallottole", "Modern Family"), che ha ricevuto il prestigioso Movie Legend Award, Nick Vallelonga (Oscar per "Green Book"), Micaela Ramazzotti (premiata con il Monte-Carlo Award alla carriera), Rocio Munos Morales (Monte-Carlo Award per la sua eccellenza al femminile). Il premio Monte-Carlo Film Festival Award è andato al Presidente di Giuria Raoul Bova, all’attore spagnolo Mario de la Rosa e all’attore italiano Giacomo Ferrara, che hanno fatto parte della giuria di questa edizione. In sala anche Antonia Truppo, Francesco Di Leva, Giovanni Esposito (protagonisti della commedia "Benvenuti in casa Esposito", presentata in anteprima mondiale al Film Festival della Commedia), Claudio Marchisio, Giancarlo Magalli, Enzo Iacchetti, Remo Girone, Desirée Popper, Elisa Isoardi, Uccio De Santis. Ospite musicale Leo Gassman. Tra le personalità monegasche e italiane presenti, sono state chiamate sul palco per premiare i protagonisti il sindaco di Monaco Georges Marsan, il Ministro degli Affari Esteri monegasco Laurent Anselmi e l’Ambasciatore d’Italia Giulio Alaimo.

La manifestazione si svolge da sempre sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Radio Monte Carlo è stata la Radio ufficiale del Festival.

(Foto:RosannaCalò18MCFF)