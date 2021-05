Monte Carlo: le attrattive del week end

Annullati i fuochi d'artificio in musica

Quest’estate niente concorso internazionale di fuochi d'artificio “Monaco Art en ciel” che è un vero show pirotecnico progettato a tempo di musica e presentato in 4 serate tra luglio e agosto.

Per gli organizzatori il rischio è ancora elevato, dato che richiama migliaia di persone sul porto del Principato e quindi è stato deciso di rimandare tutto all’estate dell’anno prossimo.

La rosa più bella del 2021

L'Associazione Amici del Roseto Principessa Grace, presieduta dal Yves Piaget, ha presentato la 5a edizione del Concorso Internazionale delle Rose. C’è naturalmente una Giuria Internazionale, ma la novità è che è stato istituito il Premio del Pubblico. Si può partecipare esprimendo la propria preferenza e non c’è bisogno di venire a Monaco. Ci si collega alla pagina facebook del concorso, si guardano le foto e si sceglie la rosa preferita tra le 69 varietà presentate. Gli artefici di queste creazioni sono di 8 paesi e in lizza c’è anche l’Italia, oltre a Francia, Spagna, Germania, Belgio, Danimarca, Stati Uniti e Giappone.

In Piazza del Casinò si gioca a scacchi

Immaginate una scacchiera e le sue figure: re, regina, alfiere, pedone, cavallo e torre. Tutto posizionato nella Piazza del Casinò e ovviamente non passano inosservate perché tutto è in formato gigante. E come nelle vere partite c’è anche un enorme orologio con due quadranti (Audemars Piguet), che ricorda il celebre orologio ideato dall’ex campione del mondo di scacchi Bobby Fischer, brevettato nel 1989, e che da allora è stato utilizzato sempre più spesso, sia nei tornei che nei circoli di scacchi. L’iniziativa è stata pensata per accompagnare la nuova campagna di comunicazione “Colors of Monte-Carlo” del gruppo Societé des Bains de Mer.

Opera- La stagione 2021-22

E’ stato confermato che ci sarà la nuova stagione operistica. Prossimamente verranno annunciate tutte le rappresentazioni in programma fino al 2022.

Andrea Munari