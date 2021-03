A Monte Carlo la primavera è nel segno dei ciliegi in fiore

L’Hôtel de Paris Monte-Carlo celebra la primavera con una suggestiva iniziativa: fino al 10 aprile è infatti possibile visitare, nel patio dell'albergo, "Cherry Blossom", l'installazione benefica (organizzata da Monte-Carlo Société des Bains de Mer e The Highlife Monaco) ispirata alla cultura giapponese. Un trionfo di ciliegi in fiore e un vero viaggio nelle tradizioni del paese del Sol Levante.

L'installazione, inaugurata dal Principe Alberto, permette anche di cimentarsi con due usanze assai care ai giapponesi: l'Ema (voti vergati su tavolette di legno e poi appesi all'ingresso die templi shinto) e l'Omikuji (predizioni vergate su foglietti di carta). Sono presenti anche laboratori per apprendere le tecniche dell'Ikebana, dell'origami, della calligrafia e non mancano le prelibatezze gastronomiche. I proventi dell'installazione saranno donati alla Fondazione Principe Alberto II di Monaco per il progetto di tutela degli Oceani "Beyond Plastic Med", per un Mediterraneo finalmente libero dalla plastica.