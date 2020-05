Anche Beatrice Borromeo assiste alle riprese mozzafiato del film interpretato da Leclerc!

Doveva essere il giorno del Gran Premio di Monaco, ma a causa del lockdown la manifestazione sportiva non si è potuta svolgere. Il circuito più bello del mondo ha visto però lo stesso un'auto rombare. Il 24 maggio infatti il pilota monegasco Charles Leclerc ha guidato una Ferrari SF90 Stradale per le riprese del cortometraggio diretto dal celebre regista Claude Lelouch “Le grand rendez-vous”.

Riprese adrenaliniche e velocità fino a 240 km/h, pur di arrivare a un misterioso “grande appuntamento”. Le immagini sono state girate all'alba. Erano presenti anche Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, naturalmente con le mascherine.

Beatrice Borromeo era come sempre impeccabile, in tenuta casual e con una strategica coda di cavallo, per indossare al meglio la sua mascherina. Che, lezione di stile, era semplice e bianca, senza le esagerazione a fiori, strisce e colori fluo che si vedono in questi giorni.

Al cortometraggio ha partecipato in via eccezionale il Principe Alberto di Monaco. Ad assistere, anche il Presidente di Ferrari John Elkann, Andrea Casiraghi e un pubblico emozionato che ha seguito le riprese dai balconi.

La presentazione del cortometraggio, che vuol dare un messaggio di ottimismo e un primo segnale di ripartenza all'insegna del comportamento responsabile, all’impegno e alla solidarietà di tutti, è prevista per il prossimo 13 giugno.

(La foto di Beatrice Borromeo è di Getty Images. Per tutte le altre foto @Ferrari S.p.A.)