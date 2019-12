Mongolfiere illuminate per la festa a Monte Carlo

Il Principato da sempre regala un’atmosfera suggestiva durante il periodo natalizio e per brindare al nuovo anno. Luminarie a basso consumo energetico per un massimo rispetto dell’ambiente, senza rinunciare all’originalità e al desiderio di meravigliare.

La Piazza del Casinò è il luogo dove anche quest’anno si ammirano nuove decorazioni. Mongolfiere luminose alte sei metri e mezzo, tra una foresta di abeti bianchi e pacchi regalo.

Per chi passa dal Principato e dalla celebre piazza, dal 28 al 31 dicembre sarà l’intera facciata del Casinò ad essere ridisegnata grazie al video mapping.

Per brindare all’arrivo del Nuovo Anno ci saranno anche i fuochi d’artificio, musica dal vivo e dj set. L’appuntamento è sul porto, dove fino al 5 gennaio è allestito il Villaggio di Natale con la ruota panoramica, la pista di pattinaggio su ghiaccio e punti di ristoro per tutte le età e per tutti i gusti.



Buone Feste dal Principato di Monaco e da Radio Monte Carlo!

Photo Credit: SBM Monte-Carlo