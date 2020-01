Carolina di Monaco festeggia il compleanno

Carolina di Monaco è nata il 23 gennaio 1957. La Principessa, figlia del Principe Ranieri e di Grace Kelly, ha ereditato dalla celebre madre una bellezza e un'eleganza inimitabili e ha fatto sognare il mondo con la sua vita, ricca di colpi di scena e amori sfortunati. Fin da adolescente, quando la Principessa Grace sognava per lei un matrimonio regale (si parlava del giovane Principe Carlo d'Inghilterra) e intanto Caroline conquistava le copertine dei magazine con il suo fascino e le sue prime uscite mondane. Sono poi venuti il matrimonio con il banchiere e playboy Philippe Junot, annullato dalla Sacra Rota; il grande amore per Stefano Casiraghi (sposato nel 1983 e da cui Caroline ha avuto i figli Charlotte, Pierre e Andrea), troncato dal tragico incidente in motoscafo in cui Casiraghi perse la vita nel 1990; la relazione con l'attore Vincent Lindon e il nuovo matrimonio con l'erede del prestigioso casato di Hannover, Ernst, da cui adesso Carolina è separata e dal quale è nata la Principessa Alexandra.

Ma la vita di Carolina non è fatta di sole grandi passioni. Laureata in filosofia alla Sorbona, la Principessa è ambasciatrice dell'UNESCO, in riconoscimento del suo impegno per la protezione dell'infanzia, della famiglia e della donna; è presidente dell'AMADE (Associazione mondiale amici dell'infanzia, fondata dalla principessa Grace), del comitato organizzativo del Festival delle arti di Monte Carlo e della fondazione Princesse Grace de Monaco. Ha dato vita, per esaudire un desiderio della madre, alla compagnia di balletto di Monte Carlo ed è la musa del grande stilista Karl Lagerfeld (foto Olycom/Getty Images).