Radio Monte Carlo: parte la nuova stagione!

Sempre ricercate, elegante e glamour. E sempre pronta a fare compagnia a tutti gli ascoltatori, con la sua programmazione e i suoi speaker più amati: Radio Monte Carlo dà il via alla nuova stagione con un palinsesto ricco e coinvolgente. Grandi voci e musica di qualità per una programmazione che riconferma il successo della stagione precedente.

Torna infatti l'appuntamento Caffellatte con te, dalle 5.00 alle 7.00 del mattino, affidato alla brillante conduzione di Matilde Amato e Marco Valli: una coppia briosa e affiatata, per dare inizio nel modo migliore alla giornata. E naturalmente tornano anche Bonjour Bonjour, affidato all'imperdibile trio formato da Monica Sala, Stefano Andreoli e Davide Lentini (dalle 7.00 alle 10.00), e Due come noi, dalle 10.00 alle 13.00, in compagnia di Rosaria Renna e Max Venegoni.

Nel pomeriggio è la volta della simpatia di Isabella Eleodori e Alberto Davoli con Happy Together (dalle 13.00 alle 16.00). Non manca naturalmente Kay Is in The Air, con Kay Rush, dalle 16.00 alle 18.00. Tamara Donà e Guido Bagatta sono i protagonisti di Take It Easy, dalle 18.00 alle 20.00.

Dal 7 settembre Maurizio DiMaggio ci fa compagnia dalle 20.00 alle 22.00 con In viaggio con DiMaggio. E subito dopo, l'imperdibile appuntamento con Nick The Nightfly e la grande musica di Monte Carlo Nights. Per partire alla scoperta di nuovi, affascinanti mondi sonori.

Tornano anche Roberta De Matthaeis, Erina Martelli, Giorgia Venturini, Stefano Bragatto, Stefano Gallarini e Marco Porticelli, a colorare di musica e allegria tutti i week end.

Cosa aspettate? Sintonizzatevi sulle nostre frequenze. E ricordate che potete ascoltare Radio Monte Carlo anche sul canale 772 del Digitale Terrestre e sulla nostra nuova app, disponibile per IOS e Andoid.

Inoltre, se amate la nostra musica di gran classe, non perdete Radio Monte Carlo Tv, con tutto il meglio dei video dei grandi artisti internazionali e italiani, disponibile sul canale 716 di Sky e sul canale 67 di TivùSat.