Il mondo intero si colora di verde bianco e rosso per far sentire tutta la sua solidarietà all'Italia! Non si fermano i gesti di amicizia e solidarietà dall'estero. Da Dubai a Betlemme, piazze palazzi si tingono di tricolore. E anche in Italia le città illuminano con i colori della nostra bandiera i monumenti più amati

18 Marzo 2020