Giornata Mondiale della Radio: ripercorri con noi i momenti più intensi della storia di Radio Monte Carlo Il 13 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata della Radio. Per l'occasione durante Happy Together, dalle 15 alle 16 Isabella e Alberto ripercorreranno i momenti più intensi della storia di Radio Monte Carlo, tra voci celebri e jingle storici

13 Febbraio 2020