Umbria Jazz Week End: un'edizione di gran successo

L'edizione 2022 di Umbria Jazz weekend a Terni è stata un vero successo. Sono stati quattro giorni di musica ed entusiasmo, per un pubblico affezionato e attento di ben duemila spettatori paganti per i tre concerti andati in scena all’Anfiteatro romano, anche i club della città sonio stati sempre al completo per i lunch, dinner, aperitivi e dopo cena.

Apprezzatissimi il live di Mario Biondi e il recital di Christian De Sica e evra rivelazione è stato il meraviglioso soul di JP Bimeni. A esibirsi anche Accordi Disaccordi e Good Fellas tra musica gipsy e swing, Mauro Ottolini con due progetti, i pianisti Olivia

Trummer e Lorenzo Hengeller, il quintetto con Jim Rotondi e Piero Odorici e i quartetti di Rosario Giuliani e Gianni Cazzola,

Angela Mosley con i Blu Elements. Entusiasmo anche per Andrea Belfi, Xylouris White, Antonio Raia e Renato Fiorito, Ponzio Pilates e Five Angry Men. I Funk Off si sono esibiti on stage e alla Cascata

delle Marmore.

(ph A. Mirimao)