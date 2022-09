Gregory Porter e Nick The Nightfly alla Mostra del Cinema di Venezia

La Mostra del Cinema di Venezia ha ospitato la leggenda del jazz-soul Gregory Porter. L'artista ha infatti scelto l'eccezionale cornice del Lido e della sua kermesse cinematografica per presentare il suo tour, battezzato “A special Evening with Gregory Porter”.

Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour

La tournée di Porter è davvero esclusiva: in calendario due tappe, venerdì 18 novembre al Teatro Dal Verme di Milano e sabato 19 novembre al Gran Teatro Geox di Padova.

A introdurre la conferenza stampa è stato Nick The Nightfly

Gregory Porter ha dichiarato: “E’ la prima volta che vengo alla Mostra. Mi piaceva l’idea di presentare il mio tour italiano in questa atmosfera così esaltante. Il cinema è un amore di famiglia, mi hanno sempre affascinato i colossal hollywoodiani che a volte sono stati per me fonte di ispirazione per creare le mie canzoni".