Umbria Jazz 2022: musica e sorrisi

L'edizione 2022 di Umbria Jazz è partita: venerdì 8 luglio la miscela unica di grandi emozioni live e coinvolgimento totale di pubblico e artisti in un'atmosfera di gioiosa condivisione emotiva ha sprigionato tutta la sua energia con i primi live in calendario (Joss Stone, Marisa Monte, Gilberto Gil, Gonzalo Rubalcaba, Aymée Nuviola).

Radio Monte Carlo ha raccontato questi giorni di apertura dell'evento dalla sua postazione proprio nel cuore di Perugia, in pizza Italia, tra l'entusiasmo del pubblico e degli stessi musicisti presenti alla manifestazione. Si sono susseguiti i collegamenti in diretta, le interviste, i sorrisi e le emozioni. Ai microfoni, nel corso delle giornate, Davide Lentini. Rosaria Renna, Isabella Eleodori, Alberto Davoli, Nick The Nightfly. Ecco le foto più belle.