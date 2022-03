Aprile con Radio Monte Carlo Vip Lounge

Anche ad aprile è possibile ascoltare il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati, grazie all'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il calendario di aprile:

1 aprile 2022: David Penn

David Penn è un'icona della scena musicale elettronica spagnola, con più di 25 anni di carriera di successo. Come produttore ha al suo attivo 200 track e remix, come Kadoc “The Nightrair”, Deux “Sun Rising Up”, “Fight Again”, Chus & Penn “Baila”, “Will I (Discover love”, “What is House”, suoi successi come “Lovin U” o “Co Son”, uno dei successi dell’estate 2016 di Ibiza.

8 aprile 2022: Alaia & Gallo

Alaia & Gallo sono un duo campano di dj e produttori italiani autori di hit molto apprezzate nel circuito europeo dei club, come "Beat of the Drum" e "Who Is He?”. L’ultimo grande successo è “I’m going up”, lanciato sulla label Milk&Sugar in collaborazione con Michelle Weeks. Il duo vanta altre collaborazioni con Defected, Glasgow Underground, Armada.

15 aprile 2022: KPD

E' un noto producer e dj spagnolo, maestro di deephouse, house e techhouse.

22 aprile 2022: Cassim

Il progetto Cassim è nato nel 2012 e la prima pubblicazione, "Silent To Me", è stata subito un successo. Cassim, che dal 2014 vive a Londra, è dj resident del celebre club "The Aquarium". Grazie al suo tocco Tech- house e alla sua estrema versatilità, Cassim si è esibito in locali come Ministry of Sound, EGG club, HI Ibiza, Eden Ibiza.

29 aprile 2022: Diego Broggio

DJ e produttore, celebre per vare dato vita ai DB Boulevard. Inizia la sua carriera inizia nelle prime radio libere di Padova ed è poi dj nelle più famose discoteche del veneto. Nel 1991 crea la BBS Comunication, agenzia di gestione e management di discoteche. Il suo successo più noto è "Point of VIEW".