Lucio Dalla: l'omaggio

Martedì 1 marzo, in occasione del decimo anno dalla scomparsa di Lucio Dalla, Radio Monte Carlo rende omaggio all'indimenticabile artista con una programmazione musicale davvero speciale.

Ogni ora, infatti, dalle 05.20 alle 21.20 si potranno ascoltare tutti i più grandi successi di Lucio Dalla.

E non solo: sono in programma anche due interviste in diretta davvero imperdibili.

Alle 12.00 ospite di Due come noi è Cesare Cremonini, che racconterà a Rosaria e Max come è nato il nuovo album "La ragazza del futuro" e parlerà anche dei suoi ricordi di Lucio Dalla. Cremonini inoltre esordirà alla regia proprio con un film dedicato al grande artista bolognese.

"Non sarà una biografia", aveva raccontato Cesare al Corriere della Sera, "mi concentrerò su un momento preciso della sua carriera, quello in cui si separa dal poeta Roberto Roversi e inizia a scrivere i testi da solo... Non ho mai studiato da regia, ma qui mi si chiede di usare il mio sguardo e di collaborare con una squadra di alto livello. Io sceglierò le inquadrature, ma alla fine la regia la fa Lucio Dalla". Cremonini ricorda ancora: "Le sue telefonate erano speciali, ma il ricordo più bello è quello dell'ultima volta in cui andai a trovarlo per un caffè. Prima di uscire sul pianoforte lessi versi scritti a mano. Li riconobbi quando Ron portò a Sanremo ‘Almeno pensami', nel 2018".

"La ragazza del futuro" è il nuovo attesissimo album di inediti di Cremonini e segna il ritorno del cantautore bolognese a distanza di cinque anni dal successo del precedente disco in studio “Possibili scenari”. Si tratta di 14 canzoni, di cui dieci canzoni legate una all’altra da un unico filo, dedicate ai "sentimenti smarriti” che in questo disco si sono davvero ritrovati.

Alle 15.00 ai microfoni di Isabella e Alberto, durante Happy Together, ci sono Francesco De Gregori e Antonello Venditti. E anche i due grandi musicisti racconteranno aneddoti e ricordi che vedono come protagonista Lucio Dalla.

Il 4 marzo esce il 45 giri da collezione in cui De Gregori e Venditti reinterpretano a due voci le loro indimenticabili canzoni "Generale" e "Ricordati di me", brani che hanno segnato profondamente la storia della musica italiana. E l'estate 2022 vedrà i due musicisti, che avevano debuttato insieme con l’album “Theorius Campus” nel 1972, partire per il loro primo e imperdibile tour in alcune delle location più suggestive d’Italia. Ad anticipare la tournée il concerto di sabato 18 giugno allo stadio Olimpico di Roma.

