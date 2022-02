Radio Monte Carlo, dalla postazione presso la Maison Lancôme a Sanremo, continua a raccontarvi i retroscena e i momenti clou del Festival di Sanremo 2022, grazie alla nostra inviata Chiara Francini (in diretta (ogni giorno alle 12.30 e alle 18.30).

Maison Lancôme ospita anche celebrità, artisti conduttori e CLIOMAKEUP, la celebre make up artist, con il suo show digitale Note Di Bellezza, per parlare di felicità e autostima.

I nostri ospiti sono stati la sempre più affascinante Noemi e due conduttori televisivi di grande fama e simpatia: Costantino della Gherardesca e lo chef Alessandro Borghese.

Seguiteci in onda e non perdete le nostre interviste, reportage e curiosità sui nostri canali social (ogni giorno, dal martedì al sabato, alle ore 13.00 e 18.30 dirette su Instagram. Se le avete perse, potete rivederle sui nostri social Facebook, YouTube e Twitter, dalle 20.00 in poi)

Non manca naturalmente anche la web radio dedicata, Radio Festival, per rivivere le emozioni di tutte le edizioni precedenti.