Sanremo: le grandi emozioni della prima serata del festival

Il Festival di Sanremo 2022 si è aperto su un red carpet green, per la prima volta, per testimoniare una rinnovata attenzione per l'ambiente. E l'Ariston era gremito di pubblico, dopo la scorsa edizione che era andata in scena a porte chiuse.

Tanta emozione dunque e un gran senso di festa finalmente condivisa per i conduttori, gli artisti in gara, gli ospiti e la sala. Perfino Gianni Morandi, tornato sul palco dopo 22 anni e a 10 dal ruolo di conduttore, si è commosso. E ha anche inneggiato al FantaSanremo, il gioco ispirato al festival che sta elettrizzando i fan della kermesse.

Emozioni anche per l'omaggio al maestro Battiato, scomparso lo scorso anno, con un estratto de "La cura" dal Festival del 2007.

Lacrime pure per Damiano dei Maneskin, tornato sul palco che vide la grande vittoria della band lo scorso anno.

Applausi scroscianti per Matteo Berrettini, il campione di tennis ospite della serata, in inedita versione in smoking. Il tennista ha scherzato con i conduttori: "grazie a tutti, questo è palcoscenico diverso per me, non ho la racchetta, non mi sento tanto a mio agio.." e ha invitato i giovani a giocare a tennis: "Avvicinatevi a questo sport, oggi è diventato accessibile!".

Poi, naturalmente, tanta musica. E la prima classifica provvisoria, sulla base del voto della sala stampa (un terzo per la carta stampata, un terzo per il web e un terzo per le radio): Mahmood & Blanco, La Rappresentante di Lista, Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Noemi, Michel Bravi, Rkomi, Achille Lauro, Giusy Ferreri, Yuman, Ana Mena.

(foto Getty Images)