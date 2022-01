Il Festival di Sanremo 2022 è pronto a farci emozionare con la sua musica, i suoi artisti, i suoi ospiti. E Radio Monte Carlo, da Maison Lancôme a Sanremo, vi porta nel cuore della gara musicale più attesa dell’anno.

La nostra emittente seguirà infatti il Festival da lunedì 31 gennaio a sabato 5 febbraio, ogni giorno con un doppio collegamento alle 12.30 e alle 18.30. La nostra inviata sarà l'attrice Chiara Francini, che intervisterà gli artisti in gara e i personaggi ospiti.

La postazione di Radio Monte Carlo si trova presso la meravigliosa Maison Lancôme ricreata a Villa Nobel a Sanremo, per l’occasione trasformata in un palcoscenico privilegiato che si animerà con interviste ad artisti, celebrity, stampa e influencer. Durante lo show digitale Note Di Bellezza, che andrà in onda ogni giorno, si parlerà di felicità e autostima grazie alla grande esperta Clio Zamatteo in arte CLIOMAKEUP.

A Maison Lancôme hanno luogo le interviste e i collegamenti con gli artisti e con gli ospiti della kermesse canora. E tante sono le sorprese in arrivo.

Seguiteci in onda e non perdete le nostre interviste, reportage e curiosità sui nostri canali social.

Nel dettaglio: ogni giorno, dal martedì al sabato, alle ore 13.00 e 18.30 dirette su Instagram. Se le avete perse, potete rivederle sui nostri social Facebook, YouTube e Twitter, dalle 20.00 in poi

Non manca naturalmente anche la web radio dedicata, Radio Festival, per rivivere le emozioni di tutte le edizioni precedenti.

Se amate il Festival di Sanremo, con Radio Monte Carlo vi sentirete davvero nel cuore pulsante dell'edizione 2022!